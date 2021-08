Volkswagen ID.4, l’auto mondiale de l’année

Après le Dieselgate, VW avait besoin de se refaire une virginité. En avant toute vers l’auto électrique, comme l’a montré l’ID.3, excellente auto, au demeurant. Avec l’ID.4, VW décline sa recette au très lucratif marché des SUV, et l’on s’en réjouit ! Ce n’est pas pour rien qu’elle a été élue « voiture mondiale de l’année 2021 » ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Volkswagen continue sa révolution ! Après les autos du XXème siècle (la Coccinelle et la Golf, dont les carrières furent admirables à bien des égards), la marque allemande entre de plein pied dans le XXIème siècle, celui de l’automobile électrifiée. Après la très réussie ID.3, déjà essayée dans ces nobles colonnes, voici l’ID.4 : on passe à la taille au-dessus, et au très demandé format SUV. Cela dit, là où l’ID.3 offre des formes assez singulières, qui se distinguent de la concurrence, un peu comme les Cox’ et Golf en leur temps, l’ID.4 est presque plus « normale » dans son apparence, plus classique et plus élégante, aussi, avec un Cx efficace de 0,28 En fait, seule la calandre « fermée » indique qu’il s’agit d’un véhicule électrique. On note qu’avec son gabarit de 4,58 m, il est proche d’un SUV plus conventionnel, comme le Tiguan, par exemple. VW laisse encore le choix…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Bah tout, évidemment, même si VW reprend des éléments de l’ID.3 : le châssis est étiré de 32 cm, au bénéfice de l’espace à l’arrière. Bien entendu, l’ID.4 profite d’une toute nouvelle plateforme qui intègre les batteries dans le plancher, du coup le volume habitable est réellement impressionnant. De même, toute l’expérience de conduite est nouvelle : approchez avec la clé dans la poche, l’auto vous reconnaît et les feux à LEDs s’allument. Asseyez-vous sur le siège : hop, par magie, le contact est mis. Pressez la pédale de frein : hop, second coup de baguette, le moteur électrique est prêt à partir, en actionnant le sélecteur de vitesse, via une petite molette rotative à droite du tableau de bord ! Dans la même veine, l’affichage tête haute à réalité augmentée offre une définition et un confort d’utilisation qui fait office de nouvelle référence !

Et sous le capot ?

Bien entendu, VW a créé une nouvelle génération de moteur électrique. Dans le cas de l’ID.4, on a le choix entre une version dotée haut de gamme (moteur de 204 ch et batterie de 77 kWh et 490 km d’autonomie annoncée), dont nous disposions pour notre essai, mais aussi d’une déclinaison plus accessible, pour ceux qui peuvent se contenter d’un rayon d’action et de performances un peu moindres (149 ch, 52 kWh et 345 km d’autonomie et le 0 à 100 couvert en 10,9 secondes…). A contrario, VW vient aussi de lancer l’ID.4 GTX, une version plus puissante (299 ch), avec une vitesse de pointe portée à 180 km/h et le 0 à 100 couvert en 6,2 secondes ; à terme, est-ce que logo GTX remplacera le label GTI dans le cœur des fans ? C’est fort possible ! On note enfin que l’ID.4 possède des capacités de recharge rapide : 11 kW en AC et jusque 125 kW en DC, de quoi faire des longs trajets grâce aux chargeurs Ionity, par exemple…

Et au volant, ça donne quoi ?

En voiture électrique, le premier moment d’attention concerne l’autonomie. Sur des conditions d’essai favorables, nous avons eu le plaisir de constater que l’ID.4 consomme à peu près ce que les chiffres officiels disent (j’ai réalisé moins de 18 kWh / 100 km sur un usage mixte quotidien / route), ce qui est remarquable d’efficience pour un véhicule de ce gabarit. De fait, l’autonomie dépasse les 400 km, ce qui est du stress en moins, et les capacités de recharge rapide permettent d’envisager les longs parcours. L’ID.4 est donc une auto véritablement polyvalente, et c’est une bonne chose, d’autant que l’ambiance intérieure, dans ma finition d’essai, est plus valorisante que celle de l’ID.3, avec de belles matières sur les sièges et la planche de bord. Mention spéciale au grand toit vitré, pour une belle luminosité, et à l’espace du coffre, avec plus de 540 litres. Bien entendu, l’équipement est complet, avec pléthore d’assistants à la conduite, des sièges dotés d’accoudoirs, la clim’ 3 zones, la caméra 360°… On a déjà dit tout le bien que l’on pensait à propos de l’affichage tête haute à réalité augmentée ; on sera un peu plus mesuré sur l’ergonomie « tout tactile », déjà vue aussi dans la Golf, qui demande un peu d’accoutumance. Mais bon, c’est moderne, alors. Reste un comportement routier très agréable à un rythme apaisé, fait de confort, de silence et de sérénité, tandis que les 310 Nm de couple immédiatement disponibles aident à s’insérer dans le trafic sans aucun souci !

Son point fort ?

Coup de maître de la part de VW : l’ID.4 est séduisant dans tous les domaines ! Notez que, dans la grande tradition du conglomérat allemand, vous pouvez aussi jeter votre dévolu sur le Skoda Enyaq ou l’Audi Q4 e-tron (plus proche techniquement de l’ID.4 GTX) et en conserver la substantifique moelle ! Et l’histoire ne fait que commencer : l’ID.5 GTX, version « SUV coupé 4 portes » arrive bientôt !

Le verdict de Stuff

Le monde (automobile) change et VW n’a pas raté la marche. Silencieux, confortable et très plaisant à conduire, l’ID.4 pourrait bien être le SUV des familles modernes !

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 204 ch

Couple : 310 Nm

Boîte de vitesse : 1 rapport fixe

Poids : 2045 kilos

Vitesse maxi : 160 km/h

0 à 100 km/h : 8,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 17,2 kWh/100 / 17,7 kWh/100

Prix : gamme à partir de 40.600 €, modèle d’essai Pro Performance à partir de 48.350 €