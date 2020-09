Vivoscreen Smeg, plus qu’un four, un distributeur automatique de plats chauds

Smeg a beau avoir été fondée en 1948, son four connecté Vivoscreen n’a rien de démodé, et il pourrait même être en mesure de sauver votre cuisine. Avec un écran tactile couleur hyper réactif, faites défiler les fonctions pour tout savoir de ce que chacune fait, pour enfin donner un sens à l’énigme des lignes ondulées, des flèches et des cercles…

Obtenez le contrôle total à l’aide d’une sonde de température incluse. En panne d’inspiration ? Il existe même une sélection de bonnes recettes dans l’application connectée Mes recettes, qui vous permettra également de stocker jusqu’à 64 de vos propres recettes dans la mémoire du four. Précommandez le vôtre aujourd’hui chez Smeg avec deux tailles d’écran en option.