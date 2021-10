V-Moda Hexamove, des écouteurs très géométriques

Les hexagones ne conviennent pas trop à vos oreilles. Heureusement, les nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil de V-Moda gardent les angles vers l’extérieur. Conçues avec six côtés, leurs coques contiennent des haut-parleurs de 6 mm pour un son efficace, tandis que les cellules à l’intérieur tiennent six heures de lecture pour une seule session d’écoute (plus 18 autres avec le boîtier de charge). Les Hexamove Lite (130 $) sont conçus pour un son sans fil léger, tandis que les Hexamove Pro (170 $) promettent une finition qui s’adaptent à toutes les tenues, grâce à des éléments interchangeables. Un combo personnalisable d’ailettes, de crochets d’oreille et d’embouts en silicone fait que ces écouteurs Pro tiennent bien, tandis que l’application V-Moda vous permet de régler l’égaliseur pour un son façonné à votre goût.