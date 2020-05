Une TAG Heuer Monaco pour le Grand Prix de Monaco Historique

La désignation de TAG Heuer en tant que sponsor et chronométreur officiels du Grand Prix de Monaco Historique complète son titre actuel de Montre Officielle du Grand Prix de Monaco et de partenaire Montre Officielle du Musée de l’Automobile de Monaco. La 12ème édition du Grand Prix Monaco Historique devait avoir lieu du 8 au 10 mai 2020 sur le circuit légendaire de Monaco mais, en raison de la pandémie du COVID-19, l’événement a été annulé. L’équipe de l’ACM a déjà commencé à préparer la prochaine édition, et au cours du week-end prévu pour la course 2020, TAG Heuer présentera une pièce en édition spéciale en hommage à cet événement prestigieux et à la collection Monaco.

Le week-end biannuel du Grand Prix de Monaco Historique est l’un des temps forts du calendrier des courses de voitures classiques et sa communauté passionnée de propriétaires, de pilotes et de spectateurs savoure le spectacle de ce grand prix historique et le chaleureux esprit et de camaraderie qui règne sur le circuit. Plus de 200 voitures de grand prix représentant 50 marques automobiles différentes participent à chaque événement. Sélectionnées pour leur valeur historique et leur degré d’originalité, elles concourent dans sept catégories couvrant la période des années 1930 aux années 1970. L’édition de 2018 a attiré des pilotes de plus de 21 pays.

Le chronographe élégant et charismatique conçu spécialement pour l’occasion reprend les emblématiques couleurs rouge et blanc, rappelant les rutilantes voitures de sport du monde palpitant de la course automobile. Le petit logo argent représentant une voiture ancienne du Grand Prix de Monaco Historique, situé à 1 heure sur le cadran rouge brossé, associe immédiatement cette édition spéciale à la course historique. Produite en édition limitée à 1000 exemplaires, chaque montre porte un numéro unique gravé et la mention « One of 1000 ».

Cette montre TAG Heuer Monaco est présentée sur un luxueux bracelet perforé en cuir à grain fin noir. Le fond en acier inoxydable de ce modèle iconique à la forme carrée est orné d’une glace saphir transparente dont le fond de boîte est gravé avec le logo Grand Prix de Monaco Historique. Cette glace révèle l’innovant mouvement mécanique manufacture TAG Heuer, le Calibre Heuer 02.

Comprenant un total de 168 composants, dont une roue à colonnes et un embrayage vertical, le Calibre Heuer 02 de TAG Heuer offre une précision exceptionnelle et une réserve de marche extraordinaire de 80 heures.

La pièce Grand Prix de Monaco Historique est présentée dans un écrin rouge décoré d’un drapeau de course au motif échiquier – un clin d’œil à l’écrin de montre historique Heuer et la touche parfaite pour ce classique contemporain 2020. Elle sera exposée spécialement pour les amateurs de course automobile à l’ACM et disponible en précommande sur le site www.tagheuer.com et dans certaines boutiques TAG Heuer, avant son lancement le 27 juillet 2020.

TAG Heuer et les sports automobiles de Monaco

À la fin des années 1950, capitalisant sur l’héritage de la marque en matière de chronomètres, de compteurs de tableau de bord et de chronographes conçus pour la course, Jack Heuer a saisi l’opportunité de s’investir encore davantage dans l’âge d’or des sports automobiles, faisant ainsi converger sa passion et l’entreprise familiale. Inspiré par les grands moments vécus sur le circuit, il a lancé une tradition consistant à nommer ses créations d’après les courses mythique comme Monza, Silverstone, Montréal et Monaco. Célèbre pour son prestigieux Grand Prix de Formule 1, Monaco a également donné son nom à une des collections les plus emblématiques de TAG Heuer depuis 1969.

Avant-gardiste et d’une élégance intemporelle, la TAG Heuer Monaco Grand Prix de Monaco Historique est une toute nouvelle déclinaison audacieuse de ce garde-temps non-conformiste et une mise à l’honneur du lien durable qui unit TAG Heuer, sa collection emblématique Monaco, et les prestigieuses courses automobiles qui se déroulent dans la ville éponyme.