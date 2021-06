Une nouvelle collection Colour Pack (MLB) pour New Era

La toute nouvelle collection Colour Pack (MLB) de New Era met à l’honneur trois équipes légendaires de la Major League Baseball et insuffle aux modèles sportswear classiques de la marque toute l’énergie de l’été.

Déclinée dans une palette de couleurs vives et contrastées, des teintes corail vaporeuses aux accents dorés étincelants, cette collection réimaginée mêle fraîcheur, audace et insouciance – parfaite pour ces longues journées d’été. Les couleurs tranchées se retrouvent aussi bien dans les casquettes que dans les vêtements, donnant une bonne dose d’énergie à toute une ligne de t-shirts et débardeurs en coton léger, ainsi qu’à l’iconique modèle 9FORTY de New Era. Avec sa visière pré-courbée, ses panneaux structurés et sa fermeture par patte, cette 9FORTY réactualisée pour la saison affiche un look agréablement casual, tout en garantissant un confort parfait. Les logos des équipes, brodés sur chaque casquette, contrastent avec le design colour-block du tissu, tandis que le célèbre drapeau New Era flotte comme toujours du côté gauche.

Reprenant l’esthétique originelle de la MLB, cette nouvelle collection Colour Pack à l’esprit frais et estival marque un nouveau jalon plein d’inspiration pour New Era.

La collection Colour Pack (MLB) est disponible sur www.neweracap.eu