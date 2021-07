Une nouvelle barre de son HT-A7000 7.1.2 Dolby Atmos pour Sony

Envie d’un son surround de pointe ? Cette barre de son HT-A7000 dispose de 7.1.2 canaux, deux haut-parleurs orientés vers le haut pour produire un son aérien, deux tweeters à faisceaux et cinq haut-parleurs frontaux pour amplifier le son surround, ainsi que d’un double caisson de basses intégré pour propulser des basses riches et profondes. Associée aux technologies Vertical Surround Engine et S-Force PRO Front Surround, la HT-A7000 crée un son surround ultra enveloppant à 360° pour permettre de vivre toute l’émotion transmise par les formats Dolby Atmos et DTS:X.

Grâce à la technologie Vertical Surround Engine de Sony, la HT-A7000 peut orienter le son à la verticale pour produire un son aérien sans avoir besoin d’enceintes de plafond. Tout comme la technologie S-Force Pro Front Surround, elle produit virtuellement un champ audio surround avec un son émis bilatéralement.



La barre de son HT-A7000 intègre deux haut-parleurs orientés vers le haut qui réfléchissent le son vers le plafond pour reproduire un son aérien. Combinées avec la technologie Vertical Surround Engine, elles offrent une expérience sonore aérienne encore plus atmosphérique. Les tweeters à faisceaux font rebondir le son sur les murs latéraux et déploient le son surround pour vous plonger dans un espace immersif au-delà des dimensions de votre téléviseur. Ensuite, une fois la technologie S-Force PRO Front Surround ajoutée à l’ensemble, vous bénéficiez d’un son surround encore plus ample et d’une expérience totalement enveloppante.

Les haut-parleurs orientés frontaux et verticaux ainsi que le caisson de basses sont équipés d’une architecture en forme rectangulaire appelée X-balanced spécifiquement pensée pour optimiser le rendu sonore et réduire au minimum la distorsion, pour une expérience audio plus riche, plus claire et plus profonde.

Cette HT-A7000 est dotée de la technologie DSEE ExtremeTM, qui utilise la technologie Edge-AI pour restaurer en temps réel tous les fichiers musicaux numériques compressés afin de rétablir le son haut de gamme perdu lors de la compression et d’offrir une écoute plus riche et plus dense.

Pour les films et les jeux, la HT-A7000 crée des scènes vivantes, pleines de couleurs réalistes et de profondeur. Elle préserve si bien la qualité de l’image d’origine que vous pouvez totalement vous immerger dans vos films. Les jeux et les films sont en effet beaucoup plus palpitants et réalistes car la HT-A7000 prend en charge tous les derniers formats tels que 8K HDR, 4K 120 et Dolby Vision.



Pour des basses encore plus profondes, ajoutez un caisson de basses sans fil disponible en option. Avoir deux caissons permet au subwoofer intégré de la HT-A7000 de gérer les basses et les voix, tandis que le subwoofer sans fil optionnel peut se concentrer sur les sons graves. Ajoutez le caisson premiumSA-SW5 offrant 300 W de basses profondes et riches émises grâce à un diaphragme de 180 mm et à un radiateur passif. Vous pouvez aussi opter pour le modèle compact SA-SW3 et ainsi profiter d’une puissance de 200 W grâce à un diaphragme de 160 mm. Pour connaître encore plus de frissons cinématographiques, ajoutez les enceintes arrière sans fil SA-RS3S offrant toujours plus de spatialisation et de puissance (100 W).



Les microphones intégrés à la HT-A7000 se chargent de tout à votre place pour vous offrir un son surround parfait pour votre pièce. Vous n’avez donc pas besoin de disposer les enceintes précisément. La fonction d’optimisation Sound Field Optimization mesure intelligemment la hauteur et la largeur de la pièce, ainsi que la position du caisson de basse et des enceintes arrière en option pour optimiser le son et l’adapter parfaitement à la configuration de votre pièce. La HT-A7000 vous permet de profiter de la technologie Sound Field Optimization, avec ou sans enceintes optionnelles, le plus simplement du monde : il suffit de l’activer à partir des réglages initiaux ou du menu d’accueil.

La barre de son est compatible avec Google Assistant, pour les appareils en Chromecast et est également compatible avec les appareils dotés d’Amazon Alexa. Il suffit d’ajouter la barre de son HT-A7000 à votre groupe d’enceintes à l’aide de l’application Google Home et de dicter votre envie, que vous souhaitiez lancer la lecture de la musique, modifier le volume ou paramétrer de nombreuses autres fonctions.

Sony HT-A7000, environ 1300 € à partir de septembre 2021.