Une LIP en série spéciale pour les Forces Spéciales Terre

LIP, maison horlogère française depuis 1867, et le Commandement des Forces Spéciales Terre (COM FST) ont l’honneur de vous présenter la série spéciale NAUTIC-FANTOME. C’est d’abord par la volonté du COM FST qu’est née cette pièce d’exception : le cahier des charges présenté à la célèbre maison horlogère de Besançon nécessitait un garde-temps de fabrication française, adapté aux conditions très exigeantes des différents théâtres d’opérations sur lesquels intervient ce corps d’élite, et extrêmement discrète au portée.

Sobrement baptisé Fantôme, ce modèle réunit ainsi tout le savoir-faire de l’artisan franc-comtois qui le combine avec la haute technologie pour en faire une montre à la fois unique et inédite. Le maître‑mot : la discrétion ! Tout a été pensé pour rendre la Fantôme invisible et permettre aux Forces Spéciales d’opérer furtivement sur tous les théâtres d’opération. En effet, cet outil s’associe dans une harmonie parfaite avec l’uniforme de ce corps d’élite. Toutes les pièces ont été sablées et noircies pour ne pas refléter la lumière et le verre a subi un traitement unique antireflet rendant la montre quasiment invisible. Poussant le détail à son paroxysme, le sigle des Forces Spéciales a également été marqué avec une encre spéciale qui le fait apparaitre et disparaitre selon la lumière. Cette montre est produite à seulement 2500 exemplaires, soit le nombre des membres des Forces Spéciales Françaises en activité.