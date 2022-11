Une Herbelin Newport Carbone Titane à la Route du Rhum

Après un titre de double champion du monde de ski freeride et un récent titre de champion du monde de Class40, Aurélien Ducroz s’apprête à prendre le large, le 6 novembre, pour un nouveau challenge : la Route du Rhum 2022. Pour accompagner son ambassadeur dans cette mythique course transatlantique en solitaire, la maison horlogère française HERBELIN a conçu un garde-temps automatique paré contre les situations les plus extrêmes : la Newport Carbone Titane. Edité en série limitée à 500 exemplaires numérotés, ce chronographe doté d’une fonction compte à rebours de régate promet d’être un coéquipier fiable sur qui compter pour repousser les limites du possible et donner l’envie de réaliser les rêves les plus audacieux. Bon vent à ce bolide de course high tech par ses matériaux, horloger par ses fonctions, racé par son design.

Accordé aux couleurs du bateau Class40 d’Aurélien Ducroz, cette montre sportive HERBELIN est confectionnée avec des matériaux high-tech. Mixant carbone et titane, elle soulage le poids de la pièce tout en augmentant sa résistance. Révélant une allure unique par la composition même de la matière, le carbone est reconnu pour être ultrarésistant tant aux chocs qu’aux différences de température. Il assure ainsi une robustesse à toute épreuve tout en présentant un vrai confort au poignet par sa légèreté. Associé au titane, célèbre tant par son incroyable poids plume que pour sa dureté ainsi que sa grande résistance aux chocs et à la corrosion, ce sentiment de confort et de légèreté est encore plus accentué. Traité DLC – Diamond Like Carbon – sur cette nouvelle Newport (attaches centrales, container, couronne, poussoirs, vis et boucle du bracelet), celui-ci restera insensible aux outrages du temps.

Adaptant une méthode de forge du carbone employée dans l’aéronautique, le boîtier, généreux par son diamètre de 46.5 mm, est réalisé en carbone forgé. Monté sur un container en titane traité DLC , il certifie une étanchéité totale jusqu’à 300 mètres. Le tout est fixé par cinq vis, visibles sur la lunette en carbone. Également réalisé en carbone forgé, le fond frappé du cadran reprend la carte des courants marins de Saint-Malo, ville de départ de la Route du Rhum 2022. Harmonisés aux aiguilles stylisées des heures et des minutes, des index facettés, plaqués noir, et revêtus de matière luminescente blanche, rythment une minuterie cadencée par groupes de cinq minutes soulignés d’un liseré jaune. Hautement précise et parfaitement visible, elle est complétée, à 3h, par un double guichet jour/date encadré d’un fin rectangle jaune.

Plongeant l’ADN Newport – attaches centrales du bracelet, lunette façon hublot, vis évoquant les winchs de voiliers, roue marine estampillée sur la couronne – dans le monde de la compétition, ce modèle renforce son caractère sportif par son bracelet. Dessiné spécifiquement pour s’adapter à la carrure de la montre, il adopte le même jaune pantone 809C que le bateau d’Aurélien Ducroz. Réalisé en élastomère FKM haute performance pourvu d’un fermoir déployant avec boucle de sécurité, il est garanti dix ans par sa matière extrêmement résistante et assurément performante.

Réalisé en étroite collaboration avec Aurélien Ducroz, ce chronographe est équipé d’une fonction compte à rebours de régate sur une base de 15 mn. Pratique pour paramétrer un timing de départ de course dans un laps de temps prédéfini, celle-ci se matérialise dans le compteur à 12h. Reflet du design de l’ensemble permettant une lecture rapide des informations, il arbore un fond azuré avec une frappe hachurée sur la partie « start » pour créer un contraste et ainsi une lisibilité maximale. Enclenchée au premier coup de canon par une pression sur le poussoir à 2h, l’aiguille jaune pointée d’un revêtement luminescent blanc parcoure trois zones de cinq minutes. Alors que les deux premières affichent des index blancs, la dernière se différencie par cinq chiffres inscrits en ordre décroissant, alertant de l’imminence du coup d’envoi.

Instrument de précision, cette sportive de course est parachevée d’un compteur à 6h. Associé à une seconde centrale jaune à la pointe luminescente blanche, dessinée spécifiquement pour cette édition limitée tout comme les autres aiguilles du modèle, il comptabilise des temps jusqu’à 12 heures.

Clin d’œil supplémentaire à la Route du Rhum, chacun des compteurs est cerclé des coordonnées GPS de la course, précisées à midi pour le départ de Saint-Malo et à 6h pour l’arrivée à Pointe-à-Pitre. Entre les deux, un parcours mythique de 3 542 milles (6 562 kilomètres) sera sillonné par 138 marins, répartis en six catégories de bateaux, tentants de prendre le temps de vitesse pour gagner cette 12ème édition.

Embarquant un mouvement mécanique à remontage automatique exclusif HERBELIN, de facture suisse (Sellita 13 ¼ SW501 BV a), oscillant à 28 800 alternances par heure et doté de 25 rubis, la Newport Carbone Titane bénéficie d’une réserve de marche appréciable de 48 heures. Son fond transparent fumé dévoile une masse oscillante gravée HERBELIN. Dessinée, conçue, assemblée à la main, réglée et contrôlée dans les ateliers de la maison HERBELIN situés dans le massif du Jura en Franche-Comté, elle met en exergue un savoir-faire horloger traditionnel français transmis de père en fils depuis 1947.

Gravée au dos de la boîte du numéro X/500, cette montre Made in France est d’ores et déjà dans les points de vente partenaires de la maison ainsi que dans la boutique HERBELIN, premier flagship mondial venant d’ouvrir à Paris, rue Bonaparte, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés.

Herbelin Newport Carbone Titane, 3499 €