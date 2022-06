Une édition spéciale noire pour la TAG Heuer Monaco

Inspirée d’une pièce iconique des années 1970, la nouvelle Édition Spéciale de la TAG Heuer Monaco s’adresse aux amateurs et collectionneurs d’horlogerie audacieuse et mêle performance technique et matériaux de pointe au sein de ce modèle légendaire, symbole de l’âge d’or de la course automobile.

Abritant l’indomptable Calibre Heuer 02, cette Édition Spéciale TAG Heuer Monaco revêt un cadran brossé circulaire noir, contrasté par des aiguilles et index plaqués or rose 18 carats 5N. Les aiguilles des heures et des minutes sont également revêtues de Super-LumiNova blanc qui garantit une lisibilité optimale, quelles que soient les conditions, de jour ou de nuit.

D’une élégance rebelle, le design signature ravira tous les amateurs d’horlogerie qui apprécieront la complexité du mouvement automatique, révelé par un fond de boitier transparent. Son bracelet noir en cuir d’alligator avec boucle déployante en titane GRADE 2 revêtu de DLC fait de cette édition spéciale une incarnation du luxe anticonformiste.

Depuis son lancement en 1969, la TAG Heuer Monaco a défié tous les codes de l’horlogerie. Le nom « Monaco » capturait à lui seul les contradictions assumées de la montre, reflétant tout autant le luxe inégalé de la Principauté que le danger du légendaire circuit de Formule 1. Les passionnés de course et les amateurs de montres audacieuses et innovantes seront ravis de cette nouvelle édition, inspirée d’une lignée historique et d’un héritage automobile légendaire.

TAG Heuer Monaco Édition Spéciale, 7750 euros