Une collection Panini de stickers NFT dédiée au football français

Panini France propose sa première collection de stickers NFT, respectueuse de son histoire, de ses valeurs, mais aussi et surtout de ses collectionneurs. Alors que la maison d’édition vient de souffler ses 60 bougies, il était primordial de retrouver à travers ces vignettes « 2.0 » l’essence de ce qui fait le succès des collections Panini : l’excitation d’ouvrir sa pochette, l’émotion de retrouver les joueurs de son équipe de cœur, et l’émulation de pouvoir obtenir les stickers les plus rares… Cette première collection NFT dédiée au football français réunit tous ces aspects !

Les NFT (“Non-Fungible Token”, ou fichier de données non fongible) sont des créations digitales uniques qui se sont considérablement développées ces derniers mois. Ils offrent une toute nouvelle manière de collectionner et une opportunité inédite d’entrer dans l’univers Panini : plus moderne, plus instantanée, plus connectée et toute aussi excitante ! Ces stickers NFT – 420 au total – sont inscrits dans notre propre chaîne de blocs (ou “blockchain”). C’est la garantie indispensable pour assurer l’authenticité, la traçabilité et le caractère unique de nos vignettes !

Déjà bien implémentées aux États-Unis, les collections Panini NFT connaissent un succès retentissant à travers les sports les plus populaires du pays : NBA, NHL, NFL, NASCAR, UFC… C’est cette expertise dans le domaine qui permet aujourd’hui à Panini France d’ouvrir cette nouvelle page excitante. Aujourd’hui, le coup d’envoi est donné avec le football français… et ce n’est qu’une première étape !

Pour obtenir des pochettes NFT, rendez-vous sur : https://www.paniniamerica.net/blockchain.html