Une collection de polaires en matières recyclées signée Flotte

Le must have pour se protéger du froid ? La veste en polaire recyclé Monge est LA pièce réconfortante pour se réchauffer en douceur grâce à son col montant et à son polaire épais effet sherpa.

Composée à 100% de matières recyclées et certifiées, elle équivaut à 22 bouteilles recyclées. Avec son allure citadine, elle peut se porter seule ou en dessous d’un imperméable ou d’une doudoune. Pratique et ajustable, la veste en polaire s’adapte à toutes les envies. Ses poches zippées gardent les affaires en sécurité et sa fermeture éclair au niveau du torse permet de régler soi-même l’ouverture du col. Quant aux cordons de serrage au niveau de la taille, ils autoriseront tous les styles !

Disponible en 6 coloris du S au XL.