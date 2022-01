Un Silk’n LED Face Mask pour retrouver une peau éclatante grâce à la luminothérapie

Teint terne, traits fatigués, boutons… les excès des fêtes de fin d’année et les nuits trop courtes se répercutent sur la peau. Pour lui redonner un coup d’éclat, Silk’n, acteur majeur dans le secteur de l’éléctrobeauté, propose le LED Face Mask : un masque de luminothérapie LED réparateur qui permet d’obtenir une peau radieuse. Grâce à ses diodes de différentes couleurs (rouge, jaune, bleue et violette), ce masque facial permet notamment de lutter contre le vieillissement cutané, l’acné et la sècheresse de la peau. Plus besoin de se rendre en institut, les séances de luminothérapie peuvent désormais avoir lieu depuis chez soi et à moindre coût !

La luminothérapie LED, également appelée photothérapie LED, est une technique qui utilise les rayons lumineux pour améliorer l’état de l’épiderme en stimulant l’activité cellulaire et en produisant de nouvelles cellules.

Le masque Silk’n LED contient 90 diodes avec 4 couleurs de lumière LED. Chaque couleur fonctionne avec une longueur d’onde différente, selon leur profondeur de pénétration, pour un objectif de résultat spécifique :

– La lumière rouge (622 nm) est celle qui agit le plus en profondeur. Elle permet d’améliorer la circulation sanguine, de stimuler le collagène et de réduire les ridules. Convient à tous les types de peaux.

– La lumière jaune (592 nm) agit sur le derme. Elle aide à réduire les rougeurs, hydrater et améliorer l’élasticité de la peau. Convient aux peaux sèches.

– La lumière bleue (463 nm) aide à réduire l’acné, la sécrétion de sébum et les cicatrices. Convient aux peaux grasses.

– La lumière violette (425 nm) : combinaison de la lumière rouge et bleue, la lumière violette aide à réduire les toxines, les inflammations, les traces d’acné et les ridules tout en améliorant la circulation sanguine. Convient à tous les types de peaux.

Le masque Silk’n LED peut être utilisé sur tous les types de peaux (normales, grasses, sèches, mixtes, acnéiques, réactives…) et ce quelle que soit la pigmentation de la peau. Un des avantages majeurs du masque Silk’n LED est sa composition. Fabriqué à partir de silicone doux, flexible et naturel, il est ainsi plus confortable que les autres masques disponibles sur le marché en plastique dur et rigide. Son utilisation est donc plus agréable et les résultats plus faciles à atteindre !

Silk’n LED Face Mask : 130 €

Disponible sur silkn.fr