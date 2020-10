Un Marshall Major IV sur les oreilles cet hiver

Marshall dégaine son Major IV, au son Marshall emblématique et au design rock. Ses transducteurs dynamiques personnalisés produisent des graves rugissants, des médiums harmonieux et des aigus cristallins, pour un son incomparable dont ne pourrez bientôt plus vous passer.

Son design général est aussi emblématique qu’innovant. La nouvelle pince de blocage vous permet de plier le Major IV dans un format encore plus compact, et ses oreillettes sont protégées contre l’usure excessive. Il dispose d’un bouton de contrôle tactile très efficace, est conçu dans un matériau en vinyle noir texturé et présente un logo Marshall iconique, tout en offrant une solidité adaptée à un usage au quotidien.

Voici un casque véritablement conçu pour les longs voyages. Avec plus de 80 heures de lecture sans fil, vous n’aurez plus à vous soucier du niveau de charge de votre Major IV. Et si vous vous retrouvez malgré tout à court de batterie, branchez le câble jack de 3,5 mm. Le Major IV offre également une option de recharge rapide : 15 minutes suffisent pour vous fournir 15 heures d’écoute. Le Major IV offre aussi une option de charge sans fil, pour un casque plus mobile que jamais. Ne perdez plus de temps à chercher votre câble de charge parmi un méli-mélo de fils en tous genres, et concentrez-vous sur l’essentiel : l’écoute de votre musique.

Grâce au bouton de contrôle multidirectionnel, vous pouvez lancer la lecture, mettre en pause, changer de piste et régler le volume de votre appareil, ainsi qu’éteindre ou

allumer votre casque. La fonctionnalité téléphone est également incluse, vous permettant ainsi de répondre, de rejeter ou de terminer facilement un appel.

A noter que la prise jack de 3,5 mm du casque Major IV vous sert non seulement à le brancher lorsque le niveau de la batterie est faible, mais il permet aussi à un ami d’écouter votre musique en même temps que vous. Partager de la musique entre amis n’aura jamais été aussi simple et rapide.

Marshall Major IV, disponible à partir du 14 octobre, 149 €