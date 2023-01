Un jeu de couleurs mortel pour le 30e anniversaire de la G-Shock Frogman

Vous n’avez pas besoin d’une excursion dans les parties les plus profondes et les plus sombres de la forêt amazonienne d’Amérique du Sud pour repérer l’insaisissable grenouille empoisonnée – rendez-vous simplement chez votre revendeur G-Shock le plus proche. La G-Shock Poison Dart Frog Frogman 30e anniversaire (599€ sur le site de de G-Shock) a été révélé pour marquer les trois décennies du modèle, dans des couleurs convenablement mortelles.

Les grosses lunettes emblématiques de G-Shock ont ​​été traitées ici en carbone multicolore rouge, bleu et noir, ainsi qu’en fibre de verre, pour correspondre aux couleurs de la grenouille empoisonnée. D’autres parties sont finies en uréthane transparent pour montrer le motif en dessous. L’encre polarisée recrée ensuite le motif de peau marbré sur le bracelet de la montre. Sur le dessous, le capot arrière présente un graphique personnalisé soulignant le statut de l’édition anniversaire de la montre. En gros, personne ne le manquera une fois que vous l’aurez attaché à votre poignet.

La montre de plongée numérique originale Frogman lancée en 1993 avec la capacité de survivre jusqu’à 200 m de profondeur. Cette version anniversaire est basée sur le GWF-A1000, plus récente, qui comporte des aiguilles analogiques ainsi qu’une jauge de profondeur et un graphique de marée pour garder une trace sous les vagues. La couronne se visse dans le boîtier résistant à la corrosion pour garantir l’étanchéité.

A noter que cette nouvelle Frogman GW-8230B-9A propose des plastiques issus de la biomasse, notamment le maïs et de l’huile de ricin pour sa lunette et son bracelet. Une première pour G-Shock. Le coeur du boîtier est fabriqué à partir de titane, tout comme le fond de boîte, pour un poids de seulement 84 grammes. Cette nouvelle édition limitée GW-8230B-9A intègre la technologie Tough Solar et propose un indicateur des marées et des phases lunaires en lieu et place des temps de plongée. Elle fonctionne à l’énergie solaire et tient 30 mois dans l’obscurité totale (en utilisant la fonction d’économie d’énergie), avec une radiocommande pour le chronométrage automatique. La connectivité Bluetooth vous permet de régler automatiquement l’heure pour différentes villes du monde via l’application G-Shock Connected, qui sauvegarde également vos journaux de plongée (la montre peut en enregistrer jusqu’à 30 dans sa mémoire intégrée) et vous permet de choisir un emplacement à définir le suivi des marées.