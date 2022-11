Tym, la nouvelle marque française de scooters électriques

Le secteur des 2 roues électriques connait en ce moment un engouement exceptionnel, certains acteurs affichant +50% de vente par mois. Ce nouveau moyen de transport est boosté par les pénuries d’essences, les aides aux véhicules électriques, et le stationnement payant pour les 2 roues thermiques.

Tym’ c’est LA nouvelle marque française de scooters électriques développée pour permettre à tous de bénéficier d’un mode de transport ultra pratique de déplacements rapides et respectueux de l’environnement. L’entreprise propose un nouveau mode de déplacement écologique et économique avec 3 gammes de scooters équivalents à 50cc ou 125cc à partir de 2 000 €. Le choix de la liberté sans condition !

Pour recharger le scooter Tym’, rien de plus simple : la batterie de 6 kg se retire du véhicule pour être chargée sur n’importe quelle prise universelle au domicile, sur le lieu de travail, au café… Le plein se fait en 3-4 heures et offre 60 km d’autonomie minimum pour seulement 50 centimes d’euros. Mobiles, agiles et surtout électriques, les scooters Tym’ offrent un mode de transport 100% décarboné. Parfait pour conjuguer déplacement économique et écologique !

Dès l’achat effectué, chaque client reçoit son nouveau scooter dans un délai 10 jours. Le scooter est livré au domicile du client gratuitement et en main propre dans toute la France. Tym’ s’occupe de tout, y compris de l’obtention pour le client de la carte grise et de la plaquette d’immatriculation du véhicule sans frais supplémentaire.

Lors de la remise en main propre, les équipes de Tym’ prennent le temps auprès du client pour expliquer le fonctionnement du véhicule, s’assurer du bon fonctionnement des accessoires offerts choisis : top case et pare-brise… Chaque modèle est garanti 2 ans, et les clients peuvent compter sur une assistance et un service après-vente dédié.