Transat Jacques Vabre : le duo Aurélien Ducroz – David Sineau dans les starting-blocks sur le CLASS40 Crosscall

Ce dimanche 7 novembre, à 13h27 précisément, le coup d’envoi de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre sera donné au large de l’estuaire de la Seine. Les 79 duos en lice, parmi lesquels celui de Crosscall, s’élanceront alors en direction de Fort-de-France, en Martinique. Si le départ s’annonce relativement tonique, la sortie de la Manche risque de s’avérer délicate, avec de petits airs et

de forts courants. D’emblée, il faudra donc être dans le match pour accrocher le bon wagon d’autant que derrière, ça risque de partir plein gaz au portant et durer ainsi jusqu’à la fin. Le tandem Aurélien Ducroz – David Sineau est fin prêt. Prêt à en découdre face à une concurrence qui s’annonce redoutable dans la catégorie des Class40, mais aussi prêt à exploiter au mieux tout le potentiel de son Lift V2 qui ne

demande qu’à s’exprimer sur les 4 600 milles du parcours !

« Les phases de pré-départ sont toujours denses. On a beau avoir fait en sorte que tout soit prêt, d’un coup, on se met à tout contrôler une énième fois puis à rajouter des options ! (Rires) En tous les cas, globalement, le bateau est prêt et nous aussi. Il ne nous reste plus que le frais et l’eau à mettre à bord. A présent, on a hâte d’y aller ! », relate Aurélien Ducroz. Et pour cause, après cinq mois durant lesquels lui et son équipe ont mis les bouchées double pour prendre en main et fiabiliser au mieux le nouveau bateau, il est désormais temps d’aller se mesurer à la concurrence sur le parcours à la fois complet et exigeant que représente une transatlantique. « David et moi sommes super impatients. Le match s’annonce incroyable avec 45 Class40 au départ parmi lesquels 9 bateaux neufs et une grosse dizaine de duos capables de l’emporter. Ça va être top. J’ai toujours fait de la compétition pour ça. A mon sens, l’adversité rend plus fort et je ne peux donc que me réjouir de la perspective qui nous attend », explique le double champion du monde de ski freeride dont l’ambition affichée sur cette fameuse Route du Café est de se hisser sur le podium, mais pas seulement. « La belle bagarre qui se prépare va être une vraie opportunité pour moi de progresser encore, notamment en vue de la Route du Rhum l’année prochaine. Je suis super impatient de partir. Ces dernières semaines, ça n’a pas toujours été simple de tout gérer alors aujourd’hui, je veux réussir à en profiter au maximum ! »

Quid de la tendance météo ? « Les modèles ont encore du mal à se caler. On va avoir de l’air au départ, avec entre 15 et 20 nœuds de vent, mais très vite, dans la soirée ou en début de nuit, ça va tomber complètement. La sortie de la Manche, comme toujours, ne sera pas simple sauf que cette fois, ce ne sera pas à cause d’un vilain coup de vent mais à cause d’une grosse molle », détaille le skipper du Class40 aux couleurs de Crosscall. Si cela vient à se confirmer, les premiers milles jusqu’à la pointe Bretagne risquent donc d’être particulièrement délicats, surtout en cette période de gros coefficients de marée (107 lundi !). « A trois jours du départ, la situation a encore le temps d’évoluer mais ce qui est à peu prèscertain, c’est qu’on ne va pas prendre la tempête. L’enjeu sera de réussir à s’extirper de cette zone au plus vite et de se monter malin pour éviter de reculer », souligne Aurélien, bien conscient que dans ce contexte, il faudra réussir à se mettre dans le bain immédiatement. « Il faudra en effet très bien gérer le début de la course pour être, entre guillemets, le plus en avance possible une fois que le vent va mollir. Cela va demander beaucoup d’engagement d’entrée de jeu mais d’un autre côté, c’est toujours mieux pour le bateau de ne pas entamer les débats avec 45 nœuds. La bonne nouvelle c’est qu’ensuite, on devrait faire quasiment tout au portant. On va donc passer beaucoup de temps sous spi et ça, c’est chouette ! », assure le skieur-skipper.