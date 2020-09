Time flies : tout ce qu’il faut attendre de l’événement Apple du 15 septembre

Apple Watch Series 6, un rafraîchissement de l’iPad Air, de nouveaux iPhones (peut-être) et des systèmes d’exploitation…

Donnez à votre compte bancaire un sédatif et réchauffez votre carte bancaire, car le prochain événement Apple est proche. Le 15 septembre 2020, nous saurons.

Mais que révélera Apple ? Seuls ceux qui y sont le savent avec certitude. Mais, comme toujours, Stuff est là, avec ses spéculation fidèles et son évaluateur de rumeurs pour lancer des suppositions éclairées.

Apple Watch: (série) 6

La rumeur prétend que l’Apple Watch Series 6 est sur le point de s’inviter à votre poignet. Compte tenu du titre de cet événement Apple – Le temps passe vite – ce n’est pas un choc. Les rumeurs de fonctionnalités sont minces sur le terrain, à l’exception d’un capteur d’oxygène dans le sang.

L’avis de Stuff : L’Apple Watch Series 5 est excellente, mais dans un monde sous Covid, nous ne dirions pas non à un capteur d’oxygène dans le sang en sus du lavage des mains de watchOS 7. Une batterie plus durable serait également bonne pour le suivi du sommeil, et nous aspirons toujours à un affichage permanent.

Probabilité: à moins que l’équipe marketing d’Apple ne soit devenue folle, vous pouvez marquer celle-ci comme un certitude.

iPad en bord à bord

La rumeur prétend que l’iPad Air 4 aura un affichage bord à bord, une compatibilité USB-C, Magic Keyboard et – en quelque sorte – Touch ID. Il y a des rumeurs selon lesquelles l’iPad standard aurait une puce A12 et un écran plus grand.

L’avis de Stuff : Un iPad Air tout en écran serait fantastique. Le modèle actuel est génial, mais semble démodé. Cela nous arrachera-t-il à l’iPad Pro? La qualité des enceintes et la prise en charge des accessoires peuvent être le point de basculement.

Probabilité : à moins que tous ces sites de rumeurs ne soient faux, on a confiance.

iPhone 12 : puissance quatre ?

La rumeur prétend que nous aurons quatre nouveaux iPhones : un iPhone 12 de 5,4 pouces et son frère de 6,1 pouces Max, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et le plus gros iPhone de l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les bords plats, les meilleurs appareils photo, la 5G, l’OLED et le LiDAR devraient tous être pris en compte.

L’avis de Stuff : quatre nouveaux iPhones en plus de ceux existants semblent beaucoup. Mais ces fonctionnalités semblent fabuleuses. De plus, ces iPhones embarqueront iOS 14, le meilleur et le plus complet des remaniements des systèmes d’exploitation d’Apple pour 2020.

Probabilité : les initiés estiment que l’iPhone aura son propre événement en octobre. Nous dirons donc peut-être.

AirPods Studio : on en rêve

La rumeur prétend qu’Apple est sur le point de révéler des casques haut de gamme, avec suppression active du bruit, des capteurs qui déterminent quand les écouteurs sont retirées et une intégration de Siri pour écouter les plus grands succès de Phil Collins avec un minimum d’effort.

L’avis de Stuff : Notre éditeur a tellement aimé les AirPods Pro qu’ils ne quittent jamais ses oreilles etil passe maintenant chaque heure éveillée à les porter. Histoire vraie. (Probablement.) Bien sûr, nous aimerions voir des casques aussi bonnes que des AirPod.

Probabilité : ceux-ci semblent mieux adaptés pour accompagner l’iPhone, mais peut-être qu’Apple les révélera la semaine prochaine.

AirTags : traquez-les

Le moulin à rumeurs prétend – et prétend depuis un certain temps – que vous serez bientôt en mesure d’associer des AirTags Apple à vos objets Apple et que votre iPhone d’Apple les trouve avec l’application Find My d’Apple et la fonctionnalité AR d’Apple. Pomme.

L’avis de Stuff : Il est difficile de croire à une version Apple de Tile. Pourtant, Apple a tendance à repenser intelligemment les technologies existantes, à se les approprier en les rendant plus conviviales. Donc, si les AirTags sont abordables, fonctionnent bien et existent réellement, nous sommes pour.

Probabilité : Désolé. Nous n’y croyons pas trop.

Apple Silicon : Mac vers le futur

La rumeur prétend qu’Apple a déjà un MacBook Pro 14 pouces avec Apple Silicon en attente, avec un nouveau design élégant qui définirait la future direction des ordinateurs d’Apple.

L’avis de Stuff : les Mac Apple Silicon sont indispensables. Intel n’a pas suivi le rythme et le Mac a souffert. Compte tenu de la version bêta de macOS Big Sur et de tout ce qu’Apple va révéler au cours des prochaines semaines, un Apple Silicon Mac semble encore prématuré.

Probabilité : Mac en est encore à la planche à dessin pour cette rumeur, selon nous. Nous serions ravis de nous tromper.