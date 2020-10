Timberland Climate Pack, réchauffement climatique

Timberland lance cet automne la collection Climate Pack, qui s’inspire des photos satellite illustrant les effets du changement climatique sur la planète. Ce motif, imprimé sur une capsule de produits tous plus techniques les uns que les autres, promet un hiver dans les meilleures conditions. La marque s’engage depuis des années dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement et la plantation d’arbres à travers le monde. D’ici 2025, Timberland aura planté 50 millions d’arbres, en plus des 10,7 millions déjà plantés. La collection Climate Pack sera en vente dès novembre.

Casquette Climate Pack composée d’une matière réflective et d’une membrane en polyester résistante à l’eau, 30 € // Veste imperméable Climate Pack composée d’une membrane en polyester résistante à l’eau, d’une isolation légère et respirante composée à 100% de plastique recyclé et d’un tissu REBOTL constitué d’au moins 40% de plastique recyclé, 250 € // Boots Climate Pack, composées d’un tissu REBOTL constitué d’au moins 50% de plastique recyclé, d’une isolation PrimaLoft 200 g légère et respirante contenant au moins 70% de plastique recyclé, et équipées de la technologie Timberdry comprenant une membrane imperméable composée à 50% de plastique recyclé, 180 €