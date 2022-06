The Avener devient ambassadeur de la collection Highlife Frédérique Constant

La Maison Frédérique Constant annonce sa collaboration avec le musicien et producteur français The Avener, en tant qu’ambassadeur de sa collection Highlife. Des garde-temps incarnant l’innovation, la créativité et la modernité, autant de caractéristiques que l’artiste insuffle à sa musique. Réalisant ses propres compositions, il revisite également des classiques dans un style électro-pop original, ponctué de notes de blues, jazz, folk ou encore soul. Animé par une passion ardente, musiciens et horlogers partagent cette même quête d’excellence et de précision destinée à faire vivre des moments d’exception à travers leur art.

En 1988, naissait la Maison Frédérique Constant. Une manufacture horlogère suisse et totalement indépendante, fruit de la passion d’un couple d’entrepreneurs néerlandais, Aletta et Peter Stas. D’une année son aîné, l’artiste français Tristan Casara, alias The Avener, allait également se destiner à un métier de passion, la musique, pour devenir musicien et producteur. C’est en 2022 que leurs chemins se croisent, reconnaissant des traits communs à l’exercice de leur passion.

Highlife X The Avener est la rencontre de deux univers liés par une mission commune : horlogers et musiciens sont des artisans d’émotion. Lorsqu’ils créent une œuvre, chacun veille à trouver la combinaison parfaite, les notes et les composants adéquats, accordés de manière harmonieuse dans le but de faire vivre des moments d’exception.

Pour donner vie à une telle composition, musiciens et artisans doivent être en mesure d’exploiter toute leur ingéniosité, et faire preuve d’une créativité sans limites. En effet, la singularité de chaque création relève de l’inventivité que son créateur aura sue lui insuffler. De sa capacité à innover, à surprendre, à faire rêver.

Deux mondes qui placent la passion au cœur de toute réalisation, et s’en servent comme source d’inspiration. Ce qui nourrit cette passion ? L’envie de partager une vision du monde, de transmettre au-delà des générations et des cultures. De faire vivre montres et musique sans limites, pour qu’elles deviennent intemporelles.



Lorsque les horlogers de Frédérique Constant développent un garde-temps, chaque composant dispose d’une fonction bien définie, qui donnera vie à un sublime ballet de rouages. Au même titre que pour un musicien « la précision repose sur la recherche de la note la plus parfaite possible, du rythme le plus juste possible. Cela génère toujours un moment de grâce incomparable, la sensation incroyable de toucher du doigt l’éternité, l’harmonie absolue et la liberté la plus totale », confie The Avener.

Le geste de l’horloger et celui du musicien sont ainsi semblables. Tous deux sont attentifs au monde qui les entoure, libres de fixer leurs propres règles, exigeant un haut degré de qualité, en quête constante de nouveauté, de précision et d’harmonie jusque dans le moindre détail. Habités par la volonté de créer quelque chose de plus grand qu’eux, qui perdurera bien après eux. Quelque chose qui laissera une empreinte indélébile sur le monde, quelque chose qui sera en mesure de tout changer.

En 2022, Frédérique Constant et The Avener s’allient pour faire rayonner la collection Highlife. Illustrant l’esprit d’innovation et de créativité de Frédérique Constant, la collection Highlife incarne également celui de l’artiste.

Une collection née en 1999, déjà connue sous le nom Highlife, et qui fut remise sur le devant de la scène en 2020. Proposant un design résolument contemporain, elle reflète également la manière de l’artiste d’appréhender la musique, et sa capacité à innover. En effet, The Avener, s’amuse depuis son adolescence à revisiter des classiques en leur apportant une touche de modernité dans un style électro-pop original, ponctué de notes de blues, jazz, folk ou encore soul. Déterminé à faire danser la foule, The Avener tient à faire voyager la musique, tout en conservant son essence.

Libres de leurs créations, horlogers comme artisans cultivent un esprit d’innovation, libre et sans compromis, pour sans cesse repousser les frontières et toucher de nouvelles sensibilités. L’ingrédient essentiel pour susciter la curiosité, créer l’émotion et s’adresser à toutes et tous.

