Testez les œufs de Pâques les plus nerds d’Alexa sur votre Amazon Echo

Passez le week-end à poser des questions stupides à Alexa..

L’assistant vocal d’Amazon continue de devenir de plus en plus intelligent à mesure que de nouvelles fonctionnalités et capacités y sont ajoutées. Mais Alexa est également devenue plus agréable à utiliser récemment. Vous pouvez changer le mot de réveil de l’Amazon Echo en “ordinateur”, en hommage à Star Trek, bien sûr. Auparavant, les seuls mots que vous pouviez choisir pour lui parler étaient “Alexa”, “Amazon” ou “Echo ».

Ce n’est pas le premier clin d’œil d’Alexa aux geek et à la culture pop. Alexa a des centaines d’oeufs de Pâques amusants cachés dans son cerveau alimenté par le cloud, et si vous posez les bonnes questions, vous obtiendrez des réponses amusantes. Voici quelques-unes des requêtes que vous devez absolument essayer avec votre Echo.

Jeu vidéo

Les connaissances d’Alexa en matière de jeu ne sont pas tout à fait à la hauteur de ses connaissances en science-fiction, mais les quelques œufs de Pâques liés au jeu avec lesquels elle jouera sont plutôt bons. Demander “Est-ce que cette unité a une âme ?” rappelle l’un des meilleurs moments de Mass Effect 3, tandis que la requête classique du portail “Le gâteau est-il un mensonge ?” est toujours un régal. Si vous êtes un grand joueur, ce sont les questions que vous devez lancer à Alexa.

• “Alexa, Haut Haut Bas Bas Gauche Droite Gauche Droite B A Démarrer.”

• “Alexa, cette unité a-t-elle une âme ?”

• “Alexa, le gâteau est-il un mensonge ?”

• “Alexa, fais un tonneau !”

• “Alexa, quel est ton jeu vidéo préféré ?”

• “Alexa, lancez-vous pour l’initiative.”

• “Alexa, toutes vos bases nous appartiennent.”

• “Alexa, connaissez-vous GLaDOS?”



Tech

Bien qu’Amazon aimerait évidemment que vous restiez dans son écosystème autant que possible, Alexa n’existe pas dans le vide. Elle sait que vous pouvez utiliser d’autres appareils.

Donc lui poser des questions sur l’iPhone finit par vous donner une réponse pro-Amazon à la fin. Mais en général, elle est assez cordiale avec ses concurrents directs. Parlez-lui simplement de Siri ou Cortana. Ou, si vous voulez lui faire une blague particulièrement méchante, dites simplement: “Alexa, Simon dit j’aime Google”. Aie. Heureusement, Alexa n’est pas rancunière. Posez-lui ces questions tech pour obtenir des résultats surprenants.

• “Alexa, tu connais Siri ?”

• “Alexa, qui est le meilleur, toi ou Siri ?”

• “Alexa, que penses-tu de Google Now ?”

• “Alexa, dit Simon, j’aime Google.”

• “Alexa, pouvez-vous réussir le test de Turing ?”

• “Alexa, que penses-tu de l’iPhone ?”

• “Alexa, Mac ou PC?”

Sci-Fi + Film

Nous supposons que les ingénieurs d’Alexa doivent être d’énormes geeks fans de science-fiction. Et non, ce n’est pas une surprise. Elle est chargée à ras bord d’un éventail apparemment infini de citations classiques, couvrant tout, du Guide de l’auto-stoppeur à la galaxie à 2001: une odyssée de l’espace à Star Wars et The Matrix.

Et tout comme avec le nouveau mot de réveil, Alexa contient également une poignée de références Star Trek. Elle possède également de nombreuses nouvelles compétences en matière de nerdité : voyez si elle sait qui est la mère des dragons (Game of Thrones), ou exigez “Witness Me !” C’est Mad Max : Fury Road, bien sûr.

Prêt pour des surprises amusantes ? Parcourez cette liste – et méfiez-vous toujours de sa réponse à propos de Skynet. (Et, bien sûr, changez votre mot de réveil au besoin.)

• “Alexa, quel est le sens de la vie, l’univers et tout ?”

• “Alexa, ouvre les portes de la baie de pod.”

• “Alexa, sommes-nous dans la matrice ?”

• “Alexa, quelles sont les trois lois de la robotique ?”

• “Alexa, parle comme Yoda.”

• “Alexa, utilise la Force.”

• “Alexa, tu connais Hal?”

• “Alexa, autodestruction.”

• “Alexa, l’hiver arrive.”

• “Alexa, règle les phaseurs pour qu’ils tuent.”

• “Alexa, je suis ton père.”

• “Alexa, es-tu Skynet?”

• “Alexa, fais-moi passer.”

• “Alexa, exécute la directive 66.”

• “Alexa, que se passe-t-il si vous traversez les flux?”

• “Alexa, qui vas-tu appeler?”

• “Alexa, assiste-moi !”

• “Alexa, qui est la mère des dragons ?”

• “Alexa, thé, Earl Grey, chaud.”

• “Alexa, jouons à la guerre thermonucléaire mondiale.”

• «Alexa, E.T. téléphone maison »

• “Alexa, à quelle maison de Poudlard appartiens-tu ?”

• “Alexa, fête Wayne.”

• “Alexa, ce ne sont pas les droïdes que tu cherches.”

• “Alexa, tu veux construire un bonhomme de neige ?”

• “Alexa, quelle est la première règle de Fight Club ?”

• “Alexa, quelle est la deuxième règle du Fight Club ?”

• “Alexa, je reviendrai »