Swatch retourne en 1984 avec cinq modèles en biocéramique

Le trublion de l’Horlogerie lance une nouvelle collection baptisée SWATCH 1984 RELOADED inspirée de 5 modèles emblématiques sorti… en 1984, mais maintenant disponibles en version biosourcée et biocéramique.



Chaque boitier est en biocéramique, à savoir un mélange de 2/3 de céramique + 1/3 de matériaux biosourcés, tandis que les bracelet, boucle, passant et verre sont en matériaux biosourcés fabriqués à partir d’huile de ricin. Les montres à quartz sont vendues dans un packaging spécial 100% recyclable. Un coffret spécial sera disponible avec deux modèles de la collection 1984 dans des versions limitées. En effet, tandis que la GENT blanche (34mm) et la NEW GENT grise (41mm) seront disponibles individuellement en boutique, leur version “inversée” NEW GENT blanche (41mm) et GENT grise (34mm) ne le seront que dans un coffret “Memphis” en référence au mouvement artistique révolutionnaire qui a influencé leur design.

1984 a vu naître des icônes et pionniers influents : Purple Rain de Prince, Like a Virgin

de Madonna et le jeu vidéo Tetris ont notamment fait leur apparition. Sans oublier Swatch qui a fait son entrée dans le Livre Guinness des records avec la construction d’une montre géante de 13 tonnes et de 162 mètres de long, exposée sur le bâtiment principal de la Commerzbank à Francfort. C’est aussi l’année qui a suivi le

lancement de la marque, amorçant une révolution horlogère haute en couleur.

Les tendances des années 80 font aujourd’hui un retour en force. Les New Gent et Gent reprennent certaines couleurs légendaires – comme le jaune, le rouge, le noir, le gris et le blanc – et les associent à des graphismes monochromes sur le cadran. Le boîtier en biocéramique ainsi que le bracelet et le passant en matériaux biosourcés donnent, quant à eux, une touche contemporaine aux modèles 1984 Reloaded.

La New Gent blanche et la Gent grise sont également disponibles en coffret spécial.

Inspirées du mouvement de design post-moderniste Memphis, les deux modèles de la collection 1984 Reloaded se présentent dans un coffret assorti aux éditions spéciales. Composées de matériaux biosourcés et de biocéramique, la New Gent blanche possède un cadran multicolore alors que la Gent grise est dotée d’un cadran monochrome.