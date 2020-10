Intégrer la fonction de chronographe dans le boîtier de la célèbre Big Bold : un must absolu pour cette collection ! Swatch lance la Big Bold Chrono avec la fonction de chronométrage – histoire de jouer avec les heures, minutes et secondes en appuyant sur pause ou en réinitialisant le temps selon ses envies. Plus que jamais : le temps, c’est ce qu’on en fait…

Les quatre modèles Checkpoint Black, Yellow, Red et Blue se présentent avec une imposante tête de montre de 47 mm de diamètre, recouvrant tout le poignet. Le contraste de couleur met en valeur la forte personnalité de chaque modèle ; faisant de la collection Big Bold Chrono des pièces uniques et stylées. Les aiguilles Superluminova des trois compteurs permettent de garder à l’oeil le temps, à tout moment et dans n’importe quelle situation. Il ne faut pas perdre une seconde de plus et saisir l’instant présent !

Big Bold Chrono, 135 €