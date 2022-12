Swatch et Flik Flak lancent un duo de montres design hivernales

TIME TOGETHER, un duo de montres inspiré par l’athlète de la Swatch Proteam, Xavier De Le Rue et sa fille Margot !

Xavier De Le Rue, snowboarder français et membre de la Swatch Proteam, et sa fille de trois ans, Margot, ont inspiré le duo de montres effroyablement mignon, TIME TOGETHER pour les grands et les petits monstres ! Swatch et Flik Flak voulaient créer quelque chose qui célèbre la relation magique entre un parent et son enfant, quelque chose que les enfants et les adultes pourraient porter pour imiter leurs idoles. Quoi de mieux pour réaliser cet objectif qu’une collaboration avec Xavier et Margot qui, à trois ans, commence justement à apprendre à lire l’heure !

Les montres TIME TOGETHER incarnent l’esprit espiègle et haut en couleurs des deux marques avec des personnages effroyablement mignons, figés dans des positions sportives sur les pistes, tant dans la version pour adulte que dans la version pour enfant. Les deux modèles se ressemblent, tout en ayant leurs particularités. Ces montres feront sourire les grands et les petits enfants, et leur donneront l’heure tout au long de la journée. Le duo père-fille s’est assuré que les montres célèbrent tout ce qu’ils aiment en réfléchissant à tout ce qui compte pour eux. La liste a commencé avec la glace, les bonbons et les sauts et s’est terminée avec les montagnes, le ski, le snowboard et les monstres. L’amour qu’ils partagent pour la planète et les activités d’extérieur a inspiré l’utilisation de matériaux biosourcés et un bracelet en PET recyclé sur la Flik Flak.

Les monstres de neige ont plus de dents et de détails sur le design pour adultes, SLIDE MASTER. Le bracelet et le cadran noirs font bien ressortir les monstres, les montagnes, les éclairs et les planches sur le poignet. Le design NEW GENT utilise un matériau biosourcé pour le boîtier, le bracelet et la boucle. SLIDE MONSTER présente des monstres joyeux sur toute la montre vibrante. La FLIK FLAK POWER TIME aide les jeunes enfants à lire l’heure avec assurance grâce à son code couleur qui leur facilite à différencier intuitivement les minutes et les heures. De plus, le boîtier et la boucle sont en matériau biosourcé et le bracelet est fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées. Les montres TIME TOGETHER sont présentées dans un emballage ludique et éclatant qui illustre les petits et grands monstres dévalant les pistes sur des planches et des skis.

Le duo TIME TOGETHER sera disponible sur swatch.com, Flikflak.com et dans une sélection de boutiques Swatch à partir du 1er décembre 2022.