Sur Nike .SWOOSH, collectionnez des chaussures ou des maillots virtuels

Nike lance .SWOOSH. Cette nouvelle expérience numérique est un foyer pour les créations virtuelles de Nike et utilise une technologie alimentée par blockchain – ou ce que beaucoup appellent “web3″ – pour offrir un lieu inclusif et équitable aux athlètes, créateurs, collectionneurs et consommateurs afin de concevoir et s’approprier l’avenir du sport.

Pour s’assurer qu’il s’agit d’un espace sûr et fiable, .SWOOSH a son propre domaine : welcome.swoosh.nike. Les membres de Nike pourront y découvrir et collectionner des créations virtuelles, qui sont généralement des objets numériques interactifs, tels que des chaussures ou des maillots virtuels, que les membres de la communauté pourront bientôt porter dans des jeux numériques et des expériences immersives. Dans certains cas, les membres de la communauté pourront débloquer l’accès à des produits physiques ou à des événements tels que des conversations intimes avec des athlètes ou des designers.

Selon Ron Faris, directeur général de Nike Virtual Studios, cette approche va à la rencontre des consommateurs là où ils pratiquent et achètent du sport et offre une passerelle vers une nouvelle ère numérique. ” Nous façonnons un marché du futur avec une plateforme accessible pour les curieux du web3 “, explique Ron Faris. “Dans ce nouvel espace, la communauté .SWOOSH et Nike peuvent créer, partager et profiter ensemble.”

Pour l’instant, le nom de domaine .SWOOSH est en version bêta, et les inscriptions seront ouvertes dans le courant du mois. Pour le reste de l’année, Nike va développer la plateforme en invitant une communauté aussi diverse et équitable que possible. Cela signifie donner la priorité aux communautés locales que Nike soutient dans le cadre de ses initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, en commençant par les États-Unis et certains pays d’Europe, et renforcer leurs compétences afin qu’elles soient prêtes à participer.

En 2023, Nike lancera sa première collection numérique, façonnée par la communauté de la plateforme. Peu après la sortie de la première collection numérique, les membres pourront participer à un défi communautaire pour gagner la possibilité de co-créer un produit virtuel avec Nike. Les gagnants pourront percevoir une redevance sur le produit virtuel qu’ils auront contribué à co-créer.