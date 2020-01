Stuff Décade : Les 10 gadgets les plus importants

Parmi les centaines de gadgets triturés depuis 2010, voici ceux qui nous ont le plus fait impression.

10. Philips Hue (2012-)

Si vous voulez faire admirer votre maison intelligente futuriste, rien de mieux que d’atténuer les lumières juste avec votre voix. Et la gamme Hue de Philips demeure notre solution d’éclairage intelligent préférée. Que vous souhaitiez illuminer votre salon avec des bandes lumineuses multicolores qui se synchronisent avec vos films, ou que vous vouliez juste une seule lampe de chevet que vous pouvez éteindre sans lever le petit doigt, la gamme Hue a ce qu’il vous faut. Et vous pouvez étendre votre configuration dans toute la maison.

9. Raspberry Pi (2012)

Bien que le Raspberry Pi n’ait pas été la première technologie programmable à carte unique ces dernières années à avoir un impact important (bonjour, Arduino !), C’est celui qui a le plus captivé notre imagination au cours des années 2010. Du Raspberry Pi 1 Model B d’origine au puissant Pi 4 2019, ces petits ordinateurs ont permis à toutes sortes de bricoleurs de se lancer. Dans le monde entier, le Pi est maintenant le cerveau des maisons intelligentes, des ordinateurs personnels, des projets artistiques, des expériences éducatives et même des bornes d’arcade.

8. Amazon Kindle Paperwhite (2012-)

Rien ne peut remplacer la satisfaction de feuilleter les pages d’un livre, mais une fois que vous vous êtes mis aux liseuses, il est assez difficile de revenir en arrière. Depuis son introduction en 2012, le Kindle Paperwhite d’Amazon est celui que nous recommandons d’acheter à la plupart des gens. Sa lumière intégrée vous a permis de lire confortablement dans l’obscurité, et les itérations ultérieures ont encore été améliorées avec des écrans de plus haute résolution, le Bluetooth audio et étanchéité. Le Kindle Paperwhite n’est peut-être pas le meilleur Kindle que vous puissiez acheter, mais avec son design ergonomique à une main, son interface utilisateur intuitive, son énorme bibliothèque de livres et son prix toujours élevé, c’est notre préféré.

7. Sony PlayStation 4 (2013)

Avec le streaming de jeux qui explose et Microsoft en pole position pour offrir le service le plus attrayant, la course au titre de jeu des années 2020 pourrait devenir très intéressante. Mais pour cette génération, il n’y a qu’un seul gagnant. Avec sa gamme phénoménale de logiciels propriétaires et sa concentration inébranlable sur les grands jeux, il n’est pas difficile de voir pourquoi la PlayStation 4 est l’une des consoles les plus vendues de tous les temps. Bloodborne, Uncharted 4, Metal Gear Solid V, Horizon Zero Dawn, Persona 5, God of War, Marvel’s Spider-Man : la liste des exclusivités incontournables continue. Et grâce à la PS4 Pro, beaucoup de ces jeux peuvent être appréciés en 4K. La PS5 devra être une sacrée machine pour surpasser son prédécesseur.

6. Apple Watch Series 4 (2018)

La montre connectée d’Apple domine le marché. Elle est devenue de plus en plus forte à chaque nouvelle itération. Mais c’est avec la Série 4 que la smart Watch d’Apple a commencé à devenir irrésistible aux yeux des passionnés des iTrucs. L’écran plus grand, la lunette réduite et le châssis légèrement plus mince en font une montre plus confortable à porter et à utiliser, tandis que le retour haptique est une excellente mise à niveau de la couronne numérique des trois premières générations de montres. Mais ce sont les caractéristiques de santé qui ont vraiment distingué cette Watch S4. Son ECG – le premier à être approuvé sur un système grand public – pourrait vous avertir de toute irrégularité cardiaque, et il pourrait même détecter quand vous avez fait une chute et appeler automatiquement les services d’urgence.

5. Samsung Galaxy S6 Edge (2015)

Avant l’arrivée du Galaxy S6 Edge, la plupart des gens venaient d’acheter un iPhone. Android avait ses acolytes, mais pour l’homme de la rue, il ne pourrait jamais correspondre à l’attrait ou à l’élégance d’Apple. Le Edge a changé tout cela. Ses côtés incurvés étaient un peu fantaisistes à utiliser, mais le S6 Edge avait l’air futuriste, l’appareil photo était au top. L’époque de la domination d’Apple était révolue.

4. Apple iPad Pro (2018)

Le premier iPad, sorti en 2010, a défini une nouvelle catégorie informatique, rendant instantanément les tablettes souhaitables, excitantes et utiles. Mais l’iPad Pro de 2018 est là où Apple a pleinement tenu sa promesse. Il était extrêmement puissant, mais l’iPad Pro a également éradiqué tout ce qui n’était pas visible, vous laissant une bordure sans cruauté dépourvue de boutons et de logos. Cela entourait un magnifique écran tactile qui pourrait devenir tout ce dont vous aviez besoin – outil de conception, Jeu, tableur, tome interactif, studio de musique.

3. Nintendo Switch (2017)

Malgré des jeux généralement brillants, la Wii U a été un flop, et Nintendo avait vraiment besoin que sa prochaine console soit un succès pour rester dans la course. La Nintendo Switch a renversé la fortune de la société, avec un message simple : jouez à des jeux où que vous soyez. Jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild – sans doute le meilleur jeu de sa génération jusqu’à présent – sur un téléviseur était incroyable. %ais retirer le Switch de son dock et réaliser que le jeu fonctionnait aussi bien en mode portable a été une révélation. Près de trois ans plus tard, cela reste un plaisir.

2. Amazon Echo (2014)

L’Amazon Echo original ne faisait pas rêver. Mais l’assistant vocal numérique d’Amazon (avec Google Assistant et, dans une moindre mesure, Siri) est devenu le conducteur de nos maisons intelligentes, contrôlant nos lumières et nos thermostats, nous réveillant et répondant à nos questions les plus stupides avec une précision de plus en plus impressionnante. C’est apparemment le but d’Amazon d’avoir Alexa intégré à peu près tout, mais l’Amazon Echo était le gadget qui nous a fait parler à notre technologie.

1. Apple iPhone 4 (2010)

Ça devait l’être, non ? Alors que l’iPhone 4 était en fait le troisième smartphone d’Apple, il a été le premier à vraiment combiner le design incontournable premium du modèle original avec la convivialité de l’iPhone 3G, sans parler d’être celui qui a présenté le magnifique écran Retina que nous tenons pour acquis aujourd’hui. Bien sûr, le fait que vous puissiez couper les gens simplement en le tenant mal n’était pas idéal, mais l’iPhone 4 a aidé à transformer les smartphones des outils en accessoires de mode que nous sommes collés 24 h sur 24.

Mentions honorables : Microsoft Surface Pro 3 (2014), Fitbit Alta HR (2017), UE Wonderboom (2017), Nest Hello (2018), Google Pixel 2 (2017), Oculus Quest (2019), iPhone X (2017), Huawei P20 Pro (2018)