Star Wars Day : Vivez pleinement la Force grâce aux technologies immersives Dolby !

La Journée Star Wars célébrée le 4 mai prochain approche à grands pas, et l’année 2021 marque le 50e anniversaire de Lucasfilm : les fans de la franchise sont ainsi encore plus enthousiastes à l’idée de célébrer cette étape incroyable. Cette journée sera l’occasion idéale pour tous les fans, anciens comme nouveaux, de célébrer cette aventure en regardant cette saga légendaire en Dolby Atmos® et Dolby Vision®, depuis une galaxie très lointaine…

Des films aux séries, en passant par les applications, la musique, le sport et le gaming, Dolby donne vie aux expériences de divertissement, grâce à des technologies audiovisuelles innovantes qui changent la manière dont des millions de consommateurs autour du monde regardent et écoutent le contenu.

Avec Dolby Vision, l’expérience Star Wars est plus nette, plus lumineuse et plus colorée, grâce à une imagerie ultra-vive. Comparée au standard, l’image Dolby Vision offre des couleurs jamais vues auparavant sur un écran, un contraste incroyable, une luminosité jusqu’à 40 fois supérieure et des noirs 10 fois plus sombres.

Dolby Atmos offre une expérience audio immersive, qui plongera le consommateur dans l’action : ainsi, que vous voyagiez dans l’hyperespace ou regardiez un duel au sabre laser, les sons émanant des personnages, des espaces et des objets prendront vie avec un réalisme époustouflant, de toutes parts.

Georges Lucas, le célèbre créateur de la saga, déclare lui-même : « Le travail de pionnier de Ray (DOLBY) dans le domaine du son a joué un rôle central en permettant à Star Wars d’être l’expérience véritablement immersive dont j’avais toujours rêvé. » La saga Star Wars complète est disponible sur Disney +. Avec tous les films proposés sur une seule plate-forme, il est temps de se lancer dans un ultime voyage et un marathon cinématographique !

Films Star Wars disponibles sur Disney+ en Dolby Atmos et Dolby Vision :

o Star Wars : Épisode I – La Menace Fantôme

o Star Wars: Épisode II – L’Attaque des Clones

o Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith

o Star Wars : Épisode IV – Un Nouvel Espoir

o Star Wars : Épisode V – L’Empire Contre-Attaque

o Star Wars : Épisode VI – Le Retour du Jedi

o Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force

o Star Wars : Épisode VIII – Les Derniers Jedi

o Star Wars : Épisode IX – L’Ascension de Skywalker

o Rogue One : A Star Wars Story

o Solo : A Star Wars Story

Séries Star Wars et autres aventures disponibles sur Disney+ en Dolby Atmos et Dolby Vision

o The Mandalorian

o Disney Gallery : The Mandalorian

o Star Wars : L’Empire des rêves

o Star Wars : The Clone Wars

o Star Wars : Resistance

o Star Wars : Rebels

o Lego Star Wars : The Freemaker Adventures

De nombreux courts métrages et films spéciaux Lego Star Wars sont également proposés pour la jeune génération de Jedi-Padawans !