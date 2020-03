Spin, filiale de Ford, va lancer ses trottinettes électriques en Europe

Spin, la filiale de micro-mobilité appartenant à la société Ford Motor, va lancer sa première flotte internationale de trottinettes électriques en libre-service à Cologne en Allemagne au printemps 2020, puis dans d’autres villes allemandes. Spin se portera aussi candidat pour l’obtention d’un permis d’exploitation de ses trottinettes à Paris dans les prochains mois.



« Nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec des villes et des universités en Europe pour faire profiter la communauté internationale du savoir-faire de Spin pour offrir une expérience joyeuse, sûre et transparente » a déclaré Euwyn Poon, co-fondateur et président de Spin. L’année dernière, nous avons augmenté de 600% le nombre de villes aux États-Unis avec lesquelles nous opérons.»



Plus tôt cette année, Spin (qui a rejoint Ford en novembre 2018) a annoncé son intention d’investir massivement dans le développement de produits et d’infrastructures ciblés sur la mobilité qui contribueront durablement au modèle de partage de trottinettes électriques. L’entreprise a installé des centaines de bornes de charges Spin « Spin charging Hubs » aux États-Unis qui traitent des problèmes tels que l’encombrement et l’accessibilité des trottinettes.