Spécial Green Tech – Fairphone, le seul smartphone vraiment vert

Fairphone, basée à Amsterdam, a commencé en 2013 à sensibiliser les gadgets aux « minéraux de conflit », comme il existe de l’or ou des diamants de « sang ». La marque est maintenant devenue un leader dans la production de téléphones durables en utilisant une chaîne d’approvisionnement de plus en plus éthique.

Son dernier modèle, le Fairphone 3, maintient une approche modulaire, vous permettant de réparer rapidement pratiquement tous les composants, de la caméra à l’écran – c’est le seul smartphone que nous connaissions à être doté de son propre tournevis. Donc, si une pièce se casse, vous pouvez simplement acheter une pièce de rechange, la visser en place et vous êtes prêt.

Un nouvel écran 5,7 pouces FHD + LCD (427ppi), un appareil photo, une batterie ou et un haut-parleur coûtent quelques dizaines d’euros, tout comme un module supérieur avec selfie-cam et prise casque. Certes, ce n’est pas un téléphone bon marché, et la qualité des caméras 12 MP / 5 MP ne peut pas rivaliser avec Apple ou Samsung. Mais à mesure que la technologie s’améliore, les mises à niveau se feront sans effort. Avec son processeur Snapdragon 632, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage (plus microSD) et une version allégée d’Android 9, le Fairphone 3 est au niveau des smartphones à prix sage ; ce n’est pas un flagship, mais pour l’instant du moins, ce n’est pas le sujet.

Fairphone est le porte-drapeau de la production éthique qui, selon les recherches de la Commission européenne, pourrait devenir le modèle d’une économie circulaire basée sur « la réutilisation, la réparabilité et l’évolutivité des composants et des logiciels pour éviter une obsolescence prématurée ».