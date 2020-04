Spécial Green Tech – Apple Pro Display XDR, hautement recyclé

Quand Apple a lancé son dernier moniteur de rêve, beaucoup de gens l’ont vu comme une folie, surtout vu son prix (5499 €)… Mais avec un écran qui surclasse tout ce que LG et Samsung ont à offrir, ce pourrait être le meilleur centre de divertissement digital que l’argent puisse offrir. Connectez-y un iMac ou un MacBook (2018 et plus) et profitez de sa résolution 6K au pixel près, soutenue par une luminosité inégalée et la gamme de LED bleues modulées par 12 contrôleurs. Vous pouvez vous en servir pour diffuser en continu Disney +, Netflix, Amazon Prime Video, Sky Go, Apple TV +, iPlayer…

Mais côté éco-respect, sachez que tout l’aluminium utilisé ici est fondu dans des usines alimentées par l’hydroélectricité. 50% du plastique provient de sources recyclées, tout comme l’étain dans la soudure, et chaque fournisseur auquel Apple fait appel s’est engagé à utiliser 100% d’énergie renouvelable. Oh, et le Pro Display XDR lui-même n’est pas non plus un destructeur de planète : sa consommation d’électricité est de 40% inférieure à la limite Energy Star. Tout cela soulève la question dont nous aimerions tous connaître la réponse : si Apple peut fabriquer un écran d’ordinateur 6K avec une nouvelle technologie d’écran révolutionnaire qui dézingue la concurrence, et des Mac qui peuvent alimenter tous ces services de streaming, pourquoi diable ne nous proposent-ils pas un vrai téléviseur ? Sans doute parce que, en termes de diagonale de dalle, c’est bien moins rentable que de proposer des smartphones et des tablettes…