Spécial 2020 – Les destinations tendance dans le monde selon AirBnB

Au gré des réservations pour le Nouvel An et pour 2020, AirBnB a remarqué que les voyageurs sont toujours plus nombreux à préférer des destinations moins fréquentées – qu’ils choisissent de découvrir différemment, avec l’aide de la communauté d’hôtes Airbnb. Tous voyages confondus à travers le monde, la destination qui observe la plus forte croissance cette année est Accra, capitale du Ghana. Avec plus de 300% de croissance d’arrivées voyageurs pour la fin d’année, la ville bénéficie de la campagne touristique lancée par le pays pour « l’année du retour », ainsi qu’un grand événement “L’Afro Nation Music Festival”, qui réunira les têtes d’affiches du genre musical Afrobeat, désormais célèbre au-delà des frontières.

Les destinations en forte croissance selon AirBnB sont :

1. Accra, Ghana (352%)

2. Louisville, Etats-Unis (243%)

3. Haymarket, Australie (145%)

4. Duong Dong, Vietnam (132%)

5. Kofu-shi, Japon (130%)

6. Mont-Dore, France (123%)

7. Ellicottville, Etats-Uniw (121%)

8. Lagos, Nigeria (121%)

9. Joinville, Bresil (121%)

10. Are, Suède (120%)

Fait intéressant, les jacuzzis sont préférés aux moments cosy près du feu pour célébrer la nouvelle année : les voyageurs ont fait 2,5 fois plus de recherches pour des logements avec jacuzzis que pour des annonces avec cheminées à travers le monde.