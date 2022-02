Sony présente le design du PlayStation VR2

Sony a dévoilé les grandes lignes de son prochain casque PlayStation VR2, conçu pour PlayStation 5.

Le nom du casque avait été révélé pour la première fois au CES 2022 le mois dernier. Maintenant, Sony a choisi de nous donner un peu plus d’informations en termes d’aperçu du design, pour nous exciter et, vraisemblablement, pour éviter les fuites qui semblent gâcher chaque lancement de grande technologie ces jours-ci.

Nous savions déjà que le nouveau casque aurait des écrans OLED environ deux fois plus nets que le PlayStation VR d’origine avec une résolution de 2000 × 2040 pixels par œil plus avec prise en charge de la vidéo 4K HDR, y compris des fréquences d’images de 90-120Hz. Il y aura également de nouvelles fonctionnalités de la technologie Sense, notamment la rétroaction du casque et une configuration à cordon unique.

Le casque PS VR2 a une forme similaire à celle du contrôleur PS VR2 Sense, avec un aspect «orbe» correspondant pour représenter la vue à 360 degrés, selon Sony. Et il reprend clairement le langage de conception de la PS5. Sony affirme que certaines fonctionnalités telles que la portée réglable et le placement de la prise casque stéréo restent également les mêmes, afin que les joueurs la connaissent bien.

Il existe de nouvelles fonctionnalités telles qu’un cadran de réglage des lentilles pour déplacer les lentilles en fonction de la distance entre les yeux tandis que le design est plus mince que le PSVR proposé dans l’ensemble. Il y a une nouvelle conception de ventilation pour laisser sortir l’air pour une meilleure ventilation et pour réduire la buée, tandis qu’il y a quelques détails amusants.

Horizon Call of the Mountain sera le premier titre sur PS VR2. Attendez-vous à plus de détails cet été. Les versions de développement du VR2 sont également déjà entre les mains d’autres développeurs.