Skullcandy Indy ANC, sans un bruit…

La ligne de produits la plus iconique de Skullcandy, Indy True Wireless, s’agrandit avec les Indy ANC, qui intègrent la technologie Active Noise Cancellation (réduction de bruit active).

Ce sont les premiers écouteurs sans fil de la marque équipés de la technologie ANC. Ils sont également dotés de la technologie Tile, afin de ne plus perdre ses écouteurs. “Les produits Skullcandy sont conçus en fonction des besoins de nos fans, et nous cherchons toujours à intégrer de nouvelles technologies à nos écouteurs” a déclaré Jeff Hutchings, Directeur des produits de Skullcandy.



Les Indy ANC sont dotés de la technologie Active Noise Cancellation de Skullcandy et du son personnalisable via l’application Skullcandy pour une expérience d’écoute vraiment unique, adaptée à l’auditon de chaque utilisateur. L’ajustement amélioré des Indy ANC ainsi que le mode d’écoute Ambient offrent plus de confort et de fonctionnalités, grâce notamment à la possibilité d’utiliser chaque écouteur en solo.

Ces Indy ANC garantissent jusqu’à 19 heures d’autonomie totale avec l’ANC activée, une résistance IPX4 à l’eau et à la transpiration.

Ils seront disponibles au prix de 119,99 € sur www.skullcandy.eu le 29 janvier.