Skullcandy dévoile un coloris Mood Boost en édition limitée

Skullcandy présente sa nouvelle campagne Mood Boost, où chaque mois un produit est proposé dans un coloris inédit en édition limitée, mais surtout, la marque s’associe cette année avec l’association To Write Love On Her Arms qui aide les jeunes qui souffrent de dépression et d’addictions.

Mood Boost est un programme conçu pour répondre aux problèmes croissants de santé mentale chez les millenials et la génération Z, surtout en cette période difficile. Quatre artistes en pleine ascension ont rejoint la campagne pour représenter un large éventail de styles musicaux et de visions du monde : le rappeur Rico Nasty, l’auteur-compositeur-interprète latino Cuco, Gus Dapperton, pépite de l’indie-pop, et la sensation pop londonienne Rina Sawayama. Marque fondée au croisement de la musique et des sports de glisse, Skullcandy présentera également son équipe de surfeurs, de skaters et de snowboarders d’exception à travers des interviews inspirantes. Les abonnés pourront par exemple écouter, entre autres, des athlètes aussi iconiques que la surfeuse Coco Ho, le snowboarder Mark McMorris et la skateuse Jenn Soto.

Les produits sans fil Skullcandy les plus populaires seront commercialisés sous forme de petits packs, dans des coloris personnalisés et accompagnés d’affiches d’art en édition limitée réalisées par des graphistes et artistes pop de renom, dont la Londonienne Tina Touli, le duo de designers Rude, l’artiste new-yorkaise Queen Andrea ou encore l’illustrateur Paiheme Studio, qui vit entre la France et l’Asie.

« Les statistiques sont saisissantes. L’Organisation mondiale de la santé rapporte par exemple que plus de 300 millions de personnes souffrent de dépression à travers le monde », a déclaré Jessica Klodnicki, directrice générale du marketing de Skullcandy. « En créant notre nouvelle vision des humeurs et de la musique, nous avons tenu à être vraiment à l’écoute de notre cœur de clientèle. Il est désormais très clair que la santé mentale est un sujet essentiel à leurs yeux ; Mood Boost est notre façon de mettre en lumière ce problème et les moyens de chercher de l’aide. »

Une partie des ventes de chaque Pack sera reversée à To Write Love on Her Arms pour aider à financer directement le traitement et le rétablissement des jeunes souffrant de dépression et de problèmes d’addiction.

« La musique peut jouer un grand rôle dans la lutte contre la dépression et l’anxiété. La musique nous rappelle qu’il est normal de ressentir des émotions et d’être sincère, et ces vérités sont étroitement liées à la santé mentale », a déclaré Jamie Tworkowski, fondateur de To Write Love on Her Arms. « Nous sommes on ne peut plus heureux de ce nouveau partenariat avec Skullcandy. Notre engagement pour aider les gens à retrouver l’espoir s’inscrit parfaitement dans le cadre de leur projet Mood Boost. »

Lors de ces 12 prochains mois, Skullcandy explorera et mettra en avant d’autres états d’esprit, par exemple « Original », « Fort », « Optimiste » et « Déterminé », tous conçus pour apporter une dose quotidienne de positivité aux fils d’actualité des nombreux followers de la marque. « Nos jeunes clients estiment que puisqu’ils achètent nos produits, nous nous devons quant à nous d’assumer une plus grande responsabilité vis-à-vis des problèmes auxquels leur génération est confrontée », a ajouté Jessica Klodnicki. « Mood Boost est une réponse puissante à leur demande que les entreprises contribuent à faire le bien dans le monde. »