Sennheiser célèbre la Fête de la Musique…

Profitez des prochains concerts en direct de #DontStopTheMusic

Le 21 juin est un jour spécial pour tous les amoureux de la musique – En effet, partout dans le monde, les gens célèbrent la fête de la musique ! Cette journée annuelle unique en son genre se déroule aujourd’hui dans plus de 1000 villes et à travers 120 pays du monde et vise à encourager toutes les formes et pratiques musicales. Habituellement, cette journée a pour but de rassembler les gens afin de leur faire profiter d’événements gratuits dans des lieux et des espaces publics, mais en cette période inédite les choses sont bien entendu différentes… Et pourtant, la musique doit continuer de résonner : De nombreux événements se déroulent en ligne, et Sennheiser est heureux de consacrer ses propres concerts #DontStopTheMusic.

Ce mois-ci, le spécialiste de l’audio Sennheiser célèbre également un épisode musical unique, marquant les 75 ans de la création de la société en 1945. Aujourd’hui, et tout au long de son histoire, Sennheiser est fier de soutenir les artistes dans leur création musicale. “Que vous soyez un auteur-compositeur-interprète qui enregistre son premier titre, une superstar qui remplit les stades ou un DJ qui offre un mix endiablé, l’équipement audio a toujours eu pour but de faciliter l’expression par la musique”, déclare Pierre Morant, Head of Relationship chez Sennheiser. “Cependant, plus important que les instruments ou le matériel, c’est la passion de partager la musique qui s’impose au début de chaque voyage musical que célèbre la “Fête de la Musique”. Pendant ces deux semaines, nous sommes donc très heureux de contribuer à maintenir la musique en vie grâce aux prestations de quelques grands talents dans le cadre de notre initiative #DontStopTheMusic”.

Dans le cadre de son 75e anniversaire – et tout au long du confinement – la série de concerts #DontStopTheMusic de Sennheiser a permis de maintenir la vie musicale à un rythme soutenu. Ces concerts exclusifs, gratuits et diffusés en direct ont permis à des artistes du monde entier de se produire devant leur public. Cette semaine et la suivante, Sennheiser diffusera des concerts exclusifs d’Aedan le 19 juin, de Nic Hanson le 22 juin, de Callaghan le 24 juin et de Solardo le 26 juin. La série #DontStopTheMusic de Sennheiser est diffusée en streaming sur Facebook.

Participez à la Fête de la Musique La Fête de la Musique, c’est une question de participation – que vous soyez spectateur, auditeur en ligne ou que vous fassiez de la musique avec votre famille ou un ami. Certaines villes organisent également de petits événements qui respectent la distance recommandée et d’autres restrictions relatives aux coronavirus. Si votre ville dispose d’une manifestation “Make Music” ou “Fête de la musique”, consultez son site web et voyez comment vous pouvez célébrer votre propre Fête de la Musique.