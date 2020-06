Sellerie Georges, la bagagerie haut de gamme Made in France

Créée en 2012, la Sellerie Georges est l’un des grands spécialistes parisiens de la maroquinerie, des accessoires en cuir et de la bagagerie haut de gamme Made in France. La marque propose des pièces sur-mesure façonnées à la main selon un savoir-faire traditionnel.

La saison des vacances se profile… Et si cette année on voyageait avec des bagages made in France ?

La Sellerie Georges, spécialiste de la bagagerie et de la maroquinerie haut de gamme propose une sélection de sacs de voyage au style sportswear. Fabriqués en France et issus du savoir-faire des meilleurs artisans selliers, ces modèles sont assemblés à la main et résistent à toutes les situations.

Conçus en toile de coton avec une enduction extérieure et un traitement à la cire et munis d’un zip étanche, ils garantissent une très grande imperméabilité et une jolie patine avec le temps. Tous les sacs se déclinent en trois coloris naturels : kaki, havane et noir.

San Remo, 389 € : Sac week-end. Il se règle facilement grâce à une bandoulière amovible.

Taille : 52 x 23 x 29 cm / 33 L

Riverside, 299 € : Baluchon de voyage. Grâce à sa grande taille et sa bandoulière amovible réglable, il est idéal pour partir en voyage.

Taille : 26 x 59 x 26 cm / 42 L

Monza, 549 € : Grand sac à dos. Muni de deux larges bretelles et de deux sangles réglables pour garantir un bon maintien et voyager en toute sérénité.

Taille : 65 x 24 x 35 cm / 56 L

Monaco, 80 € : Trousse de toilette élégante et pratique.

Taille : 25 x 11 x 13 cm / 3 L

Existe également en version cuir – 134 €

https://www.sellerie-georges.com/