Samsung propose de nouvelles expériences de jeux en streaming sur ses Smart TV

Samsung annonce de nouvelles façons pour les joueurs de profiter du jeu en streaming avec l’arrivée de nouveaux partenaires, l’extension de l’accès au Cloud Gaming sur les modèles de TV Samsung 2021, ainsi que la disponibilité de jeux en 4K.

Antstream et Blacknut rejoignent en 2023 l’offre de jeu en streaming de Samsung

Antstream Arcade est le premier service de cloud gaming au monde. Il permet aux joueurs d’accéder à plus de 1 500 jeux emblématiques, ainsi qu’à de nouveaux défis et tournois multijoueurs chaque semaine. Les possesseurs de téléviseurs Samsung compatibles seront bientôt en mesure d’affronter leurs amis et la communauté mondiale sur les meilleurs jeux des années 1980, 1990 et 2000, depuis Pac-Man jusqu’à Mortal Kombat et Metal Slug.

« Antstream Arcade est convaincu que le fait d’associer les jeux d’hier et de demain fera avancer l’industrie vers une nouvelle ère des jeux vidéo » a déclaré Steve Cottam, P.-D.G. d’Antstream Arcade. « Qu’est-ce qui illustre mieux cette conviction que les jeux d’arcade rétro joués sur les Smart TV les plus avancées de Samsung ? Le jeu en streaming offre aux gamers davantage de possibilités de profiter des jeux qu’ils aiment, ou des classiques qu’ils pourront redécouvrir ».

Avec un catalogue croissant de plus de 500 jeux premium pour PC et consoles, le service par abonnement de Cloud Gaming de Blacknut2 propose le plus grand accès illimité à des contenus de jeux sur téléviseur. Blacknut offre une expérience « click and play », permettant jusqu’à cinq joueurs de jouer simultanément sur un smartphone, un PC ou une Smart TV compatible. Le catalogue de Blacknut s’adresse aux membres habituels ou occasionnels d’un même foyer et propose un large éventail de titres allant des jeux AAA classiques aux jeux indépendants les plus prisés, en passant par les jeux d’aventure narrative et les jeux de stratégie, sans oublier la plus riche collection de jeux de course et de sport. Les membres de Blacknut peuvent accéder à des licences à grand succès telles que Metro Exodus et Overcooked, ainsi que d’une vaste collection de jeux Disney. Les services de streaming de jeux d’Antstream et de Blacknut seront proposés à partir de 2023 aux possesseurs de téléviseurs 2021, 2022 et 2023 de Samsung.

« Lors du lancement en début d’année du Gaming Hub Samsung sur les modèles de téléviseurs 2022, la première des questions qui nous a été posée était : « Quand le jeu en streaming arrivera-t-il sur mon téléviseur 2021 ? ». Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer à nos fans inconditionnels qu’ils pourront jouer aux jeux qu’ils apprécient avant la fin de cette année », a déclaré Mike Lucero, Directeur des Produits de Gaming au sein de l’équipe Business Service Amérique du Nord de Samsung Electronics. « Avec n’importe quelle manette de jeu Bluetooth et une connexion Internet, des millions de joueurs pourront accéder à une vaste bibliothèque de jeux allant des meilleurs AAA aux jeux rétro et jeux indépendants les plus en vogue, directement via des applications partenaires sur les Smart TV 2021. Les téléviseurs Samsung deviendront ainsi la référence pour le jeu en streaming ». Une fois disponibles, les différentes applications de jeu pourront être téléchargées sur le magasin des applications de leur téléviseur.

Des jeux 4K disponibles sur les Smart TV de Samsung via GeForce NOW de NVIDIA

Cette offre, qui sera lancée dans quelques semaines, permettra aux joueurs de GeForce NOW de profiter des jeux PC en résolution 4K à 60 images par seconde en natif sur les Smart TV 2021 et 2022 de Samsungsans téléchargement, installation, correctif ou mise à jour. L’abonnement premium6 à GeForce NOW est nécessaire pour bénéficier d’une expérience améliorée comprenant la résolution 4K, une fréquence de rafraîchissement plus élevée, RTX ON, un accès prioritaire aux serveurs de jeux NVIDIA et des sessions plus longues de huit heures.