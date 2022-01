Roccat dévoile ses écouteurs de jeu Sin Buds Core

Les nouveaux écouteurs filaires de Roccat offrent un son de haute qualité aux joueurs en déplacement.



Roccat la marque allemande de périphériques PC appartenant au groupe Turtle Beach, a dévoilé aujourd’hui ses tous nouveaux écouteurs de jeu Syn Buds Core.

Les Syn Buds Core sont une paire d’écouteurs filaires 3,5 mm conçue pour les joueurs disposant de plusieurs plateformes de jeu et recherchant une solution audio polyvalente. Les nouveaux écouteurs Roccat offrent un son immersif grâce aux haut-parleurs de 10 mm et garantissent aux joueurs un son cristallin, qu’ils soient sur leur bureau ou connectés à un appareil mobile lors de leurs déplacements. Les écouteurs Syn Buds Core sont dotés d’un câble de 1,2 mètre, d’un micro, d’un contrôleur de volume ainsi que d’un bouton multifonctions pour facilement répondre et mettre fin aux appels. Les écouteurs filaires Syn Buds Core promettent polyvalence et performance. Ils sont disponibles dès maintenant sur www.roccat.com et auprès des revendeurs participants au prix de vente conseillé de 24,99 €.

« Que ce soit pour jouer, écouter de la musique ou faire du sport, les écouteurs Syn Buds Core sont pratiques, confortables et offrent un son de haute qualité », a déclaré René Korte, fondateur de Roccat et directeur général des périphériques PC chez Turtle Beach. « Le jeu mobile est dotée d’une communauté énorme qui ne cesse de s’étendre, c’est pourquoi nous avons créé les Syn Buds Core, destinés aux fans de Roccat et aux joueurs qui veulent tirer le meilleur parti de leurs écouteurs. Durables et conçus avec des matériaux de qualité, les Syn Buds Core offrent une expérience idéale à un prix abordable »

Les écouteurs Syn Buds Core peuvent être branchés sur tout appareil compatible doté d’une prise audio de 3,5 mm. Leur son riche, clair, et immersif diffusé par de puissants haut-parleurs de 10 mm permet de jouer en déplacement sans faire de compromis sur la qualité audio. Les Syn Buds Core sont livrés avec un étui en tissu et avec trois tailles différentes d’embouts en silicone pour garantir un ajustement parfait. Les écouteurs Syn Buds Core de Roccat proposent un stylé élégant et raffiné. Disponibles en noir, seul le logo emblématique de la marque apparait en gris argenté.