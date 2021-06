Razer lance ses écouteurs Hammerhead True Wireless X

Impossible de les rater avec leur commandes tactiles à LED vertes pour une touche de style. Optimisés pour les gamers avec un mode Gaming à faible latence de 60 ms et offrant un son riche et immersif grâce à des haut-parleurs de 13 mm réglés sur mesure, les Hamerhead True Wireless X sont des écouteurs polyvalents pour jouer ou écouter de la musique en déplacement.

Compatible avec Google Fast Pair pour Android et utilisant un Bluetooth 5.2 avec auto-Pairing, les écouteurs Hammerhead True Wireless X délivrent une connexion rapide, pratique et fiable, idéale pour les utiliser sur Smartphones, tablettes, ordinateurs portables et consoles.

Les commandes tactiles rétro-éclairées personnalisables sur chaque écouteur permettent d’accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées, comme la gestion des appels, le contrôle du volume ou l’activation du mode Gaming. La nouvelle application Razer Audio App, lancée en même temps que le Hammerhead True Wireless X, permet aux utilisateurs d’affiner leurs réglages, de personnaliser les effets lumineux, la luminosité et de remapper les gestes tactiles selon leurs préférences.

Avec une autonomie allant jusqu’à 24 heures avec l’éclairage activé (jusqu’à 28 heures sans éclairage), les Hammerhead True Wireless X ont une autonomie suffisante pour jouer toute la journée et profiter des médias, ce qui en fait les écouteurs parfaits pour les joueurs mobiles qui veulent une expérience fiable, à faible latence avec un son cristallin.

Les Hammerhead True Wireless X sont disponibles dès le 8 juin 2021 au prix de 89,99 € en ligne sur www.razer.com.