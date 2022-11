Ralph Lauren réinvente le mythique logo du Polo Pony pour Fortnite

Ralph Lauren et Epic Games, créateur et éditeur du jeu en ligne Fortnite, ont annoncé aujourd’hui une alliance inédite entre deux marques ayant chacune un impact fort sur la culture. Ce partenariat inaugure une collection numérique de vêtements et d’accessoires lancée dans la boutique Fortnite, ainsi qu’une capsule physique de vêtements inspirée de la première collection numérique. Pour la première fois en cinq décennies d’histoire de Ralph Lauren, le Polo Pony, l’un des logos les plus emblématiques au monde, a été spécialement redessiné pour célébrer la collaboration avec Fortnite, témoignage de la confiance de la marque dans le potentiel du métavers.

Pour la première fois dans l’histoire de Ralph Lauren, la collection a été conçue avant tout comme une capsule numérique, influencée du point de vue créatif par l’esthétique des jeux vidéo. Les tenues numériques mettent en valeur la signature artistique et artisanale de Ralph Lauren, grâce à des détails incroyablement riches faisant honneur à la patte du créateur. Quant à la collection capsule physique, elle adapte les tenues au monde réel. Emblème de l’interaction entre les univers numériques et physiques, la Botte proposée à la vente dans les mois à venir sera une réplique de la version numérique disponible dans les tenues Fortnite.

« Ralph Lauren a toujours donné libre cours au rêve et créé de nouveaux univers, et aujourd’hui, sa collaboration avec Fortnite offre une expérience inédite à une communauté de joueurs et de consommateurs issus de la nouvelle génération. Notre partenariat constitue une vision totalement novatrice de la marque Ralph Lauren, résolument tournée vers l’avenir. Nous sommes ravis de poursuivre notre exploration numérique, forts d’une expérience de plusieurs décennies en matière d’innovation », a déclaré David Lauren, Directeur Marque et Innovation chez Ralph Lauren.

« L’expérience des joueurs sur Fortnite se fonde sur leur capacité à exprimer leur véritable personnalité, explique Adam Sussman, Président d’Epic Games. L’histoire de la gamme emblématique ‘Polo’ de Ralph Lauren, associée à la puissante polyvalence d’Unreal Engine et au style incomparable de Fortnite, ont donné naissance à une campagne ambitieuse et à des looks intemporels que les joueurs du monde entier ne pourront qu’adorer. »

Pour célébrer le lancement, Ralph Lauren organisera une série d’activations afin d’engager la communauté des joueurs de manière authentique, notamment à travers un événement de lancement en livestream sur Twitch, et sera également la première marque de luxe à coorganiser un tournoi de jeu sur Fortnite.

Cette collaboration s’appuie sur la longue expérience de Ralph Lauren en matière d’innovation numérique et de storytelling. Qu’il s’agisse de lancer l’un des premiers sites de e-commerce de marque il y a plus de 25 ans, ou plus récemment de créer des expériences virtuelles immersives grâce à la réalité augmentée et de proposer des produits numériques uniques, Ralph Lauren repousse les limites du développement de nouveaux mondes dynamiques, tant dans la vie réelle qu’en ligne.

Collection Polo Stadium sur Fortnite

La collection Polo Stadium numérique et physique s’inspire de l’héritage de la célèbre collection Stadium de la marque ainsi que de la ligne Polo Sport des années 1990, toutes deux réimaginées pour le métavers. La collection numérique sera composée de deux tenues aux pièces interchangeables, et des personnalisations supplémentaires dans le jeu seront disponibles à l’achat dans la boutique Fortnite à partir du 5 novembre.

Une première gamme d’articles de la collection capsule physique de vêtements sera également disponible le 2 novembre, exclusivement sur RalphLauren.fr. Une deuxième gamme sera lancée dans le monde entier le 1er décembre sur Ralphlauren.fr et Highsnobiety.com, ainsi qu’à la boutique Ralph Lauren, 2 Place de la Madeleine et au Citadium.

Dans le cadre du lancement de la campagne, la marque organisera un événement de lancement en personne, diffusé exclusivement sur Twitch, le jeudi 3 novembre à 18h00, heure de Paris. Tout au long de trois heures de programmation attractive et passionnante en direct, les spectateurs pourront interagir avec les meilleurs joueurs, mais aussi des influenceurs et des célébrités. Animé par Kelly Link et Sypher PK, le livestream Twitch sera composé d’interviews, de jeux interactifs et de défis avec des streamers et des stars de l’eSport comme Sommerset, Alixxa, Ta1yo et plus encore, ainsi que d’une performance musicale exclusive du rappeur Polo G.

Tournoi de jeu « Polo Stadium Cup »

Le 4 novembre, Ralph Lauren deviendra également la première marque de luxe à coorganiser un tournoi de jeu mondial sur Fortnite, la « Polo Stadium Cup », à l’occasion duquel les participants pourront gagner des récompenses dans le jeu, notamment un accès en avant-première aux tenues et accessoires Ralph Lauren. Ce tournoi en mode Zero Build sera accessible à tous les joueurs des pays dans lesquels Fortnite est disponible.