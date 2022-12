Ralph Lauren dévoile sa nouvelle collection 867 de montres en argent

Les quatre nouvelles montres en argent de la collection 867 de Ralph Lauren réinterprètent l’élégance Art Déco pour célébrer l’homme d’aujourd’hui.

« Bien que les collections que je crée puissent être inspirées par des rêves, elles sont destinées à la vie réelle— et à tous les modes de vie », explique Ralph Lauren. La forme carrée symbolique de la collection Ralph Lauren 867 mêle le classicisme d’une montre pure qui n’affiche que l’heure—dans un souci d’essentiel—à la modernité du style Art Déco. Les proportions classiques de la montre sont illustrées à travers des boîtiers symétriques de 28 mm et 32 mm en argent sterling ou en or rose 18K, des cadrans blanc laqué composés de carrés concentriques affichant des chiffres arabes et romains, et des aiguilles élégantes à la manière de Breguet.

Conçues dans la plus pure tradition de l’horlogerie suisse, les montres 867 de 28 mm et 32 mm sont animées par un mouvement mécanique à remontage manuel « extra-plat » fini à la main avec des rayures verticales Côtes de Genève et un grainage circulaire baptisé Perlage. Le bracelet interchangeable en alligator noir brillant est cousu à la main et présente une boucle à ardillon en argent sterling ou en or rose 18K pour compléter élégamment une manchette de smoking.

La collection Ralph Lauren 867—inspirée par la boutique phare du créateur du 867 Madison Avenue à New York—est une parfaite représentation de l’artisanat et de la passion du créateur pour le style Art Déco.