Quels sont les films à ne pas rater sur Netflix en 2023 ?

Avis aux amateurs de streaming : Netflix a dévoilé les dates de sortie de ses plus grands films pour cette année.

Il y en aura pour tout le monde ! Pas moins de 48 films originaux, près d’un par semaine, rejoignent le catalogue de Netflix cette qannée. On y trouve aussi bien des biopics, comme Pamela, a love story, que des romances, ou le deuxième film d’action Tyler Rake 2, avec Chris Hemsworth dans le rôle titre.

Les films attendus sur Netflix en 2023 :

“Pamela, A Love Story” : 23 janvier “True Spirit” : 3 février “Bill Russel” : Legend – 8 février “Your Place of Mine” : 10 février “We Have a Ghost” : 24 février “You People” : 27 janvier “Luther : The Fallen Sun” – 10 mars “The Magician’s Elephant” : 17 mars “Chupa” : printemps 2023 “Murder Mystery 2” : 31 mars “A Tourist’s Guide to Love” : 27 avril “The Mother” : 12 mai “Tyler Rake 2” : 16 juin “Happiness for Begginers” : été 2023 “The Perfect Find” : été 2023 “They Cloned Tyrone” : 21 juillet “Heart of Stone” : 11 août “Lift” : 25 août “Love at First Sight” : septembre 2023 “Nyad” : automne 2023 “Players” : automne 2023 “Spaceman” : automne 2023 “Damsel” : 13 octobre “Pain Hustkers” : 27 octobre “The Killer” : 10 novembre “A Family Affaire” : 17 novembre “Leo” : 22 novembre “Leave the World Behind” : 8 décembre “Rebel Moon” : 22 décembre.

Les autres films prévus, sans date de diffusion :

“Banlieusards 2” “Best. Christmas. Ever” “The Archies” “Carga Maxima” “Chicken Run 2 : Dawn of the Nugget” “Choose Love” “The Deepest Breath” “La Grande Odalisque (titre provisoire)” “Maestro” “The Monkey King” “Monkey Man” “The Out-laws” “Nimona” “Reptile” “Rustin” “Shirley” “Victim/Suspect” “The Wonferdul Story of Henry Sugar”