PUBG: BATTLEGROUNDS se parachute sur l’Epic Games Store

KRAFTON, créateur de PUBG: BATTLEGROUNDS, annonce que le Battle Royale sera proposé sur la plateforme en ligne Epic Games Store cette semaine. Le jeu sera disponible pour tous les joueurs dès le 8 décembre à 1h (heure de Paris) et pourra être pré-téléchargé avant son lancement officiel suite à la maintenance des serveurs.

De sa phase d’accès anticipé à son passage en free-to-play, PUBG: BATTLEGROUNDS a toujours encouragé les joueurs de tous horizons à se lancer dans la course à l’iconique Winner Winner Chicken Dinner sur PC et consoles. Aujourd’hui, KRAFTON permet à toujours plus de joueurs de se rejoindre en ligne pour s’affronter en solo ou en équipes avec l’arrivée de PUBG: BATTLEGROUNDS sur l’Epic Games Store. Celles et ceux qui rejoindront le Battle Royale par ce nouvel accès auront une expérience identique à celle proposée via Steam. Le crossplay est bien évidemment au rendez-vous entre les deux plateformes pour que tout le monde puisse jouer ensemble.

La bonne nouvelle du jour n’arrive pas seule, car le PUBG Founder’s Pack est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store pour célébrer l’arrivée de PUBG: BATTLEGROUNDS. Ce pack contient de nombreux cosmétiques en jeu et est à retrouver en tant que DLC gratuit sur la page Epic Games Store du 6 décembre 6h au 5 janvier même heure (heure de Paris).

Pour obtenir les dernières informations sur PUBG: BATTLEGROUNDS, rendez-vous sur https://emea.battlegrounds.pubg.com/fr