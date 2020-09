Polar Unite, objectif forme

Polar dévoile sa nouvelle montre de fitness. « Polar est déterminé à donner un sens au fitness. Il existe de nombreux accessoires de fitness sur le marché, mais vous êtes généralement obligé de choisir entre praticité, prix et performances », explique Justin Chacona, directeur marketing monde chez Polar. ” Avec Polar Unite, nous nous sommes vraiment concentrés sur ces trois défis principaux, et le résultat est un produit vraiment équilibré, hyper équipé avec tous les outils et technologies essentiels de fitness dont vous avez besoin pour bouger, mais à un prix raisonnable.”



Pesant seulement 32 grammes, la Polar Unite est suffisamment légère pour être portée confortablement 24h / 24 et les notifications téléphone simplifient la connexion. L’écran couleur tactile lumineux est personnalisable, avec différentes options de couleur du cadran et une variété de couleurs de bracelet sont disponibles pour correspondre à n’importe quel style. La batterie offre jusqu’à quatre jours en mode montre avec suivi continu de la fréquence cardiaque et jusqu’à 50 heures en mode entraînement avec GPS connecté.

La Polar Unite est disponible dès aujourd’hui sur www.polar.com/unite pour 149,90 € en noir, blanc, rose et bleu, avec des bracelets taille S et M/L inclus dans chaque pack. Les bracelets silicones couleurs menthe et beige sont disponibles dès maintenant pour 22,90 € ainsi qu’une variété d’options de couleurs et de matières comme le cuir et le tissu tissé en PET.