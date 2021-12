PlayStation Plus, rival du Xbox Game Pass en 2022 ?

La mort de PlayStation Now pourrait bien être imminente. Sony préparerait un rival direct au Xbox Game Pass, dans le but de donner aux fans de PlayStation encore plus de raisons de démarrer leur système chaque jour.

Selon un récent scoop du journaliste de Bloomberg Jason Schreier, qui cite des sources proches du plan nommé « Spartacus », la nouvelle offre fusionnera essentiellement les deux services d’abonnement PS existants – PlayStation Plus et PlayStation Now. Un nouveau package unique qui combine le cloud gaming, les titres classiques et les nouvelles versions sous le surnom PS Plus existant devrait apparemment être dévoilé au printemps 2022, Schreier ajoutant sur les réseaux sociaux que le jeu rétro sera probablement limité au plus haut des trois niveaux.

Le niveau le plus bas inclurait les fonctionnalités PlayStation Plus actuelles comme les jeux multijoueurs en ligne ; un deuxième inclurait un catalogue de jeux PS4 et, à terme, des jeux PS5, tandis que le troisième inclurait tout cela plus les titres PlayStation classiques, le streaming de jeux en nuage et démos exclusives. En d’autres termes, ce serait à peu près équivalent au Xbox Game Pass Ultimate, bien que moins le premier jour de sortie.

Ce nouveau service, attendu au printemps, conservera vraisemblablement la marque « PlayStation Plus ». Ne vous attendez pas à ce que Sony inclue ses grands nouveaux jeux le premier jour comme le fait Game Pass, mais l’attente est une offre plus forte que PlayStation Now

Côté prix, rien n’a filtré mais avec Game Pass Ultimate comme modèle, quelque chose autour de 14,99 $ / par mois semble probable. L’omission des titres du premier jour restera un point de différence clé entre l’offre PlayStation Plus redémarrée et Game Pass Ultimate, Sony étant apparemment toujours confronté à une bataille difficile pour détrôner Microsoft.