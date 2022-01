Pioneer DDJ-REV1, un contrôleur DJ de style combat pour les maîtres du scratch en herbe

Pioneer a dévoilé un ensemble de platines numériques pour vous aider à scratcher comme DJ Lethal en train de préparer un méga-mix avec les albums de Limp Bizkit.

Inspiré par la configuration classique utilisée par les pros du scratch pour éviter de cogner le bras de lecture de leur platine lorsqu’ils sont à fond dans le mix, le DDJ-REV1 numérique n’a pas de micros – mais il adopte une configuration jamais vue auparavant sur un contrôleur DJ Pioneer : les curseurs de tempo sont passés à l’horizontale et déplacés vers le haut.

À 60 mm, ces curseurs devraient permettre un contrôle de synchronisation plus fin, tandis que les pads de performance repositionnés vous permettent de déclencher facilement des échantillons et de modifier les effets à côté des palettes Level FX. Une disposition spacieuse laisse également suffisamment d’espace pour impliquer vos coudes, et des roues de jogging plus grandes signifient que le grattage devrait être un jeu d’enfant.

Vous débutez ? Le Tracking Scratch ramènera automatiquement la piste au point de repère choisi lorsque vous relâchez la molette, aucune conjecture d’enroulement n’est nécessaire. Branchez un micro et le DDJ-REV1 peut également mixer votre voix directement dans la sortie principale, ce qui est idéal pour les MC qui aiment vanter leur nom de scène toutes les 20 secondes.

Connecté à un PC ou un Mac, le DDJ-REV1 est conçu pour fonctionner de manière transparente avec le logiciel gratuit DJ Lite de Serato, y compris des options pour sélectionner des effets pour les leviers, charger des échantillons de scratch à partir de quatre banques assignées et diffuser de l’audio sur votre plate-forme préférée. Vous pouvez également payer pour passer à la version Pro.

Disponible ce mois-ci, le Pioneer DDJ-REV1 vous coûtera 259 €, ce qui comprend un abonnement Tidal HiFi de trois mois pour du matériel source de qualité supérieure.