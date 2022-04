Oui, vous pouvez vous offrir un kit Nanoleaf Sonic 2

Le hérisson bleu préféré du monde entier est de retour pour une nouvelle aventure dans Paramount Pictures Sonic 2, Le Film, dans les cinémas ce mercredi 30 mars. Pour cette occasion, Nanoleaf fait entrer cet adorable héros de cinéma dans les salons du monde entier avec le kit de démarrage Nanoleaf Shapes – Sonic Edition Limitée.

Ce kit de démarrage Nanoleaf en édition limitée ne manquera pas de susciter l’enthousiasme pour la sortie du nouveau Sonic 2, Le Film. Composé de 32 panneaux lumineux Shapes (Triangles & Mini Triangles), Nanoleaf encourage les membres de la communauté à recréer l’un des trois personnages principaux du film – donnant vie aux personnages (et aux murs) dans les salons, les espaces pour enfants ou les salles de jeux.

Il devient facile de créer l’ambiance parfaite avec la fonction Screen Mirror. Les panneaux lumineux Nanoleaf Shapes reflètent les couleurs de l’écran en temps réel. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l’un des différents modes d’animation lumineuse, puis de regarder les couleurs du film de l’écran du PC, se déplacer vers les lumières Nanoleaf, créant ainsi une expérience cinématographique des plus immersives. L’installation doit simplement être connectée à l’application Nanoleaf Desktop App et le PC relié à l’écran de télévision.

Grâce à la fonction Rhythm de Nanoleaf, les panneaux lumineux réagissent à la musique aussi rapidement que Sonic accélère pour sauver le monde. Avec de la musique, sa playlist préférée ou la bande son de Sonic 2, Le Film, les panneaux lumineux danseront en temps réel sur la musique.



Il est possible de personnaliser l’installation Nanoleaf Shapes pour qu’elle corresponde à n’importe quelle humeur ou activité – grâce à des commandes personnalisables comme la gradation et les 16 millions de couleurs (y compris une large gamme de blancs) disponibles dans l’application Nanoleaf. Pour se mettre dans l’ambiance parfaite de Sonic 2, Le Film avec l’une des nombreuses scènes d’éclairage prédéfinies sont disponibles. Nanoleaf a créé une nouvelle liste de lecture Sonic 2 dans l’application : pour choisir entre le bleu de Sonic, le rouge de Knuckles ou le jaune de Tails

Un kit complet comprend 32 panneaux Shapes (4 panneaux lumineux triangulaires et 28 mini-triangles), et kl est possible de disposer en forme de Sonic, Tails ou Knuckles, ou dans toute autre disposition de son choix.

299,99 € chez nanoleaf.me et LDLC