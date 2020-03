Orbitkey Nest, le chargeur sans fil qui gère aussi votre quotidien

Vous perdez toujours des trucs? Vous passez trop de temps à fouiller dans vos sacs pour retrouver un câble ? Jetez ensuite un œil à cet Orbitkey Next (89 $ sur Kickstarter). Il semble né des amours interdits entre un chargeur Qi et un organiser de bureau haut de gamme. En cuir premium, avec chargement sans fil, ouvrez-le et vous accédez à un espace personnalisable avec des séparateurs mobiles. En déplacement, l’Orbitkey Nest peut s’ouvrir comme un livre, et une boucle élastique sécurisée garantit que vos effets personnels ne se répandent pas dans la rue. Oserez-vous être aussi ordonné ?