OPPO lance ses écouteurs sans fil Enco Air

OPPO Acoustics a dévoilé sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil Enco, les OPPO Enco Air. Ils associent un son de haute qualité, de nouvelles commandes tactiles, des fonctions pensées pour l’utilisateur.

Pour assurer le plus de confort possible, les OPPO Enco Air présentent une conception semi-auriculaire testée et optimisée pour s’adapter à l’oreille parfaitement et fermement. Avec un poids ultra léger de 3,75 g, ils pourraient très bien se faire oublier. Certifiés IPX4 contre l’eau, ils peuvent résister sans mal aux éclaboussures éventuelles du quotidien.

Premiers écouteurs au monde à avoir reçu un certificat de haute performance/faible latence de la catégorie True Wireless de TÜV Rheinland, les OPPO Enco Air ont passé avec succès le système complet de test de la célèbre société allemande. Cette performance souligne des qualités remarquables, et des promesses technologiques tenues et vérifiables de manière indépendante.

Conçus avec des conduits spéciaux pour améliorer les basses et des haut-parleurs en titane composite de 12 mm, ils offrent un équilibre de basses puissantes et de médiums et d’aigus impeccables. Cette structure acoustique a été rendue possible grâce à un travail de réglage ultra précis, réalisé par l’équipe Blu-ray d’OPPO. Les Enco Air prennent en charge le format de compression audio AAC et le codec SBC, capables d’offrir un son plus détaillé et authentique. Grâce à leur étui, ces écouteurs fournissent jusqu’à 8 heures de musique avec seulement 10 minutes de charge ; et jusqu’à 24 heures en tout avec une recharge complète de l’étui.

Ces Enco Air sont équipés de la dernière puce Bluetooth 5.2 pour améliorer la stabilité de la transmission et combattre les interférences. Combiné au mode Jeu, qui minimise les latences, ils offrent une expérience fluide – quelle que soit l’utilisation. Ils bénéficient également d’un mode de couplage rapide, qui évite les manipulations inutiles et se connectent instantanément au sortir de l’étui.

OPPO Enco Air, 79,99 €