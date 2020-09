Oppo lance sa montre connectée Oppo Watch en versions 41 et 46 mm

Stuff Magazine vous en avait parlé, elles arrivent. Oppo officialise le lancement de sa série de montres connectées Oppo Watch. La version en diamètre de 46 mm conjugue le système de recharge sans fil le plus rapide au monde à un double écran Amoled incurvé en verre 3D, une première, associée à un cadre en alliage d’aluminium.

La version 46 mm affiche un rapport écran/corps de 72,76%. L’écran AMOLED incurvé mesure 1,91 pouces et couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Dotée d’une luminosité standard à 500 nits et d’une densité de pixels de 326 ppp pour une définition d’écran de 402 x 476 pixels, l’OPPO Watch permet d’observer des détails précis sur l’écran même en plein soleil. Avec un cadre en aluminium de la série 6000, la version OPPO Watch 41 mm possède un écran Amoled de 1,6 pouces est doté d’une résolution de 32 x 360 (301 ppp).

Grâce à une ingénieuse gestion de l’alimentation, la version 46mm bluetooth de l’OPPO Watch offre une haute autonomie de la batterie supérieure à 36 heures. En mode économie d’énergie, elle s’étend jusqu’à 21 jours. La montre connectée fonctionne sous Google Wear OS et est équipé d’un SoCSnapdragon Wear 3100 et d’une puce Apollo, avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Conçu pour rester connecté à longueur de journée, son système Dual Chip Endurance offre la possibilité de basculer d’un mode Intelligent piloté par la puce Snapdragon, à un mode Économie d’énergie piloté par la puce Apollo, équilibrant ainsi hautes performances et efficacité énergétique. Grâce à la technologie exclusive de charge OPPO Flash VOOC, la montre bénéficie de 16 heures d’autonomie supplémentaire en seulement 15 minutes de charge. La version OPPO Watch 46mm (LTE) dispose d’une eSIM3, pour une connexion permanente, avec ou sans smartphone.

Les quatre capteurs situés à l’arrière de la montre surveille très précisément la fréquence cardiaque tout au long de la journée au repos ou lors de l’activité sportive. Grâce à la fonctionnalité de cardiofréquencemètre (ECG), les troubles du rythme cardiaque sont ainsi facilement identifiables et rapidement signalés. L’OPPO Watch se pare d’un mode “Exercices de Respiration” et accompagne son utilisateur à mieux respirer pour lutter contre les troubles du rythme cardiaque liés au stress et l’anxiété. Le mode suivi de sommeil fournit un rapport détaillé et étudie les différents cycles de son utilisateur dans le but d’améliorer la durée et la qualité de son sommeil.

Pour réussir à garder la forme, et ce même durant une journée marathon, l’OPPO Watch permet aussi d’optimiser son temps grâce aux vidéos d’entraînement de « 5 minutes d’exercices rapides au quotidien » . Avec une étanchéité de 50 mètres pour le modèle le plus grand et de 30 mètres pour le plus fin, il est possible de garder sa montre au poignet pour la pratique de la natation. Un mode marathon est également disponible. L’Oppo Watch exploite aussi en simultané deux systèmes satellites d’exploitation GPS et GLONASS pour une précision accrue.

Au delà de l’entraînement sportif, l’OPPO Watch favorise une vie plus saine pour une meilleure hygiène de vie. Le suivi de l’activité quotidienne enregistre précisément le nombre de pas, les calories brûlées ou encore la distance parcourue. À partir de moins de 20 pas par heure, l’utilisateur reçoit des notifications pour lui signaler sa longue période de sédentarité et des objectifs lui sont fixés pour encourager la pratique journalière. Non, ce n’est pas énervant du tout…

Oppo Watch 41 mm (WiFi), cadran coloris Noir ou Rose, sortie le 2 octobre, 249 euros.

Oppo Watch 46 mm (WiFi) avec cadran coloris Bleu Nuit, sortie le 2 octobre, 329 euros.

Oppo Watch 46 mm (LTE) cadran coloris Bleu Nuit, sortie le 22 octobre, 349 euros.