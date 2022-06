On a testé… l’Oppo Find X5 Pro

Un smartphone incroyable, mais avec un talon d’Achille…

De nos jours, acheter un nouveau smartphone n’est pas une mince affaire. Chaque entreprise promet que spon rectangle de verre bourré de technologie est le meilleur rectangle de verre bourré de technologie. Le téléphone parfait n’existe bien évidemment pas, mais en y mettant un peu d’huile de coude, vous pourrez trouver la machine la plus adaptée à vos besoins.

C’est là que le Find X5 Pro d’Oppo entre en scène. Le flagship successeur du Find X3 Pro de l’an dernier coche une foule de cases importantes : de son design fin jusqu’à ses appareils photo à la pointe de la technologie, en passant par sa recharge ultra rapide et ses composants surpuissants.

Il possède tout de même quelques faiblesses, notamment sa qualité de zoom franchement décevante et quelques bugs de software. Mais si ce souci de zoom ne vous frustre pas plus que ça, alors ce téléphone pourrait bien mériter d’atterrir dans votre poche.

Côté prix, il est au même que l’iPhone 13 Pro Max d’Apple sans options, et coûte un peu moins que le formidable Galaxy S22 Ultra de Samsung. À ce prix, il est normal que les attentes soient élevées. La scène à présent posée, nous allons pouvoir vous offrir nos impressions sur le Find X5 Pro, après l’avoir utilisé pendant quelques semaines.



Design et écran : un délicat travail d’orfèvre

De nos jours, quand on parle design de smartphone, on pense immédiatement à leur dos. Entre la configuration d’objectifs immédiatement reconnaissable d’iPhone, la barre de caméras en relief du Pixel 6 ou encore les couleurs vives de Redmi ou Xiaomi, ce qui fait le design d’un téléphone repose sur ce que vous voyez lorsque vous le retournez. Avec cette approche, le Find X5 Pro est tout simplement superbe.

Conçu à partir de céramique (un matériau plus résistant que le verre), notre modèle Noir Glacé est un vrai plaisir pour les yeux, et ce même avec quelques rayures ; ceux l’ayant testé avant nous ne devaient pas être des tendres ! Ce détail mis à part, le Find X5 Pro sort du lot, notamment grâce à son dos en céramique formant une courbe parfaite autour de ses appareils photos. On sent vraiment qu’on a un téléphone “premium” en main, mais il présente un gros problème. C’est l’un des pires aimants à traces de doigts qu’on ait jamais vu, et nous avions les mains propres !

Il est probable que ce problème s’applique en majorité au modèle Noir Glacé plutôt qu’au modèle Blanc Céramique, mais dans tous les cas, une jolie coque en céramique est fournie avec le téléphone et devrait pallier ce souci. Le choix de recouvrir ou non les efforts de design d’Oppo vous appartient. Les acheteurs les plus aventureux préféreront probablement essuyer régulièrement leur téléphone plutôt que de le recouvrir d’une coque. Ou ils s’achèteront des gants en coton, on suppose.

À l’avant, vous trouverez un très généreux écran AMOLED 6,7in 1440 x 3216 avec une minuscule caméra frontale dans le coin supérieur gauche. Ses 120Hz rendent la navigation extrêmement fluide, et sa luminosité maximum de 1300 nits s’est très bien débrouillée face au peu de soleil que nous avons pu voir lors de nos tests. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que l’écran est efficace, réagit bien et qu’il nous offre les superbes noirs profonds et couleurs vives que l’AMOLED permet d’obtenir. Le scanner d’empreintes digitale intégré à l’écran est au top et n’a présenté aucun problèmes.

Appareils photo : de superbes clichés et un terrible point faible

Le Find X5 Pro est équipé de l’un des meilleurs appareils photo qu’on ai jamais vu, prenant de magnifiques photos dans à peu près n’importe quelle conditions, et il en va de même pour son ultra grand angle – une fonctionnalité pourtant habituellement décevante. Penchons nous un instant sur les chiffres : une caméra 50 MP f/1.7, un objectif ultra grand angle 50 MP f/2.2 et un téléobjectif 13 MP f/2.4. Avec une bonne luminosité, vos clichés pris avec l’objectif principal et l’ultra grand angle seront superbes. Clairs, détaillés, avec un équilibre raffiné entre ombres et lumières, vous prendrez des photos dont vous serez fiers.

Et nos louanges ne s’arrêtent pas quand la nuit tombe. Au contraire, puisque le Find X5 Pro arrive à illuminer les clichés les plus sombres. C’est d’ailleurs ici que l’ultra grand angle surprend à nouveau, en réussissant à créer le même genre d’ambiance basse luminosité que l’objectif principal. Comparé à l’autre téléphone que nous avions sur nous (le tout de même excellent Xiaomi Mi 11 Ultra), l’objectif ultra grand angle offre une tonne de détails en plus une fois la nuit tombée.

Ses selfies et portraits sont impressionnant, avec un flou d’arrière plan de qualité. Ajoutez à cela la nouvelle puce MariSilicon X dédiée au traitement d’images via apprentissage automatique et optimisation, et le Find X5 Pro pourrait être parfait pour les amoureux de la photo smartphone.

“Pourrait”, parce qu’il possède une faiblesse : le téléobjectif ne propose qu’un pauvre zoom optique 2x, plutôt que la configuration périscopique à laquelle on s’attendait. Pour information, d’autres flagships comme le Xiaomi Mi 11 Ultra, l’Huawei P50 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra peuvent prendre des clichés en zoom 10-20x sans trop sacrifier leur qualité, et ce sans problèmes. Bien entendu, vous pouvez aller au-delà d’un zoom 2x avec le Find X5 Pro, et vous pourriez même aller jusqu’à un zoom hybride 10/15x en bonne luminosité, mais tenez vous prêts à voir de fortes apparitions de grain et pertes de détails.

Selon les points de vue, l’absence d’objectif périscopique est négligeable ou impardonnable. Ce dernier adjectif s’applique dans notre cas, puisque pouvoir zoomer de très loin sans sacrifier la qualité d’image est une de nos priorités. Que ce soit pour prendre des bâtiments en photo, ou tout simplement des animaux sans avoir à traverser un champ, il est difficile de renoncer à un zoom puissant après vous y être habitué. Mais si vous avez le point de vue inverse, vous serez épatés par les performances photo du Find X5 Pro.

Il serai bon de mentionner le partenariat d’Oppo avec Hasselblad, offrant certaines fonctionnalités comme des filtres ou des ratios d’image rétros. On trouve aussi un mode pro, proposant le bouton orange d’Hasselblad et le son de leur obturateur. Pour la plupart des utilisateurs, ce ne seront que des gadgets de marque, mais ils ne font de mal à personne.

Côté vidéo, vous pouvez filmer jusqu’en 4k 60 fps avec de bons résultats, et le stabilisation est impressionnante, particulièrement en Full HD. La 8K n’est pas disponible, mais nous ne voyons pas cette absence comme un problème tant que les écrans 8K ne seront pas eux-mêmes plus disponibles.

Performances et batterie : la puissance d’un coup de tonnerre, une recharge éclair

Le Find X5 Pro est équipé du processeur Android le plus puissant à ce jour – le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – en plus de ses 12 GB de RAM, qui peuvent être augmentés jusqu’à 7 GB de plus en convertissant le stockage en RAM.

Évidemment, l’efficacité est de mise : il est aux coudes à coudes avec tous les autres flagships haut de gamme en terme de performances, et peut faire tourner de nombreuses applications et jeux sans problèmes. La chaleur monte un peu au cours des sessions de gaming les plus intenses, mais ce n’est qu’un détail.

Pour le software, on trouve l’Android 12 agrémenté du ColorOS d’Oppo. Il y a de quoi plaire entre les beaux fonds d’écrans, les options de customisation et celles d’Always-On Display, mais nous avons également trouvé quelques bugs.

Nous avons été plusieurs à remarquer un délai de rotation lors du passage en mode paysage ou en mode portrait, en plus d’un bug étrange nous ramenant toujours à une ancienne photo lorsque nous ouvrions la galerie pour voir la dernière que nous avions prise. Une mise à jour récente semble néanmoins avoir réglé ces soucis.

Et enfin, l’autonomie. La généreuse batterie 5,000 mAh vous offrira une journée d’utilisation, même intense, à moins de jouer pendant des heures et des heures. C’est plus que suffisant pour la plupart des gens, et au niveau des autres flagships. Mais c’est avec sa vitesse de recharge que le Find X5 Pro impressionne réellement.

Sa recharge sans fil 50W écrase même la recharge fillaire de ses concurrents, le Galaxy S22 Ultra de Samsung (45W), l’iPhone 13 Pro d’Apple (20W) et le Google Pixel pro (23W). Sa recharge fillaire est encore plus incroyable, avec son chargeur 80W capable de remonter la batterie du Find X5 Pro de 0 à 50% en 12 minutes.

Ce genre de vitesse de recharge est juste exceptionnel. Lors de notre test pour voir le temps que cela prendrai pour avoir une charge complète à partir de 0, nous avons tout juste eu le temps de prendre une douche et un café ! Incroyable.



Verdict

Il ne fait aucun doute que le Find X5 Pro est l’un des meilleurs téléphones sortis cette année. Avec son design en céramique accrocheur (traces de doigts mises à part), son écran superbe, ses composants puissants, sa recharge incroyablement rapide et ses impressionnantes performances photos, c’est presque le téléphone parfait. Si le zoom optique 2x ne vous dérange pas, on le recommande à 100%.

Si par contre cette histoire de zoom vous importe, vous partagerez alors notre frustration. Il reste dans tous les cas un téléphone 5 étoiles au vu de ses performances, mais si vous avez l’habitude de prendre des photos de loin, vous devriez en choisir un autre. En tout cas, il va sans dire que nous attendons ce succeusseur avec impatience…